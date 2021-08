Katastrofálne následky zemetrasenia na Haiti: Niektoré mestá zrovnalo zo zemou! Ľudí čaká ďalšia pohroma

Počet obetí zemetrasenia s magnitúdom 7,2, ktoré v sobotu zasiahlo karibský štát Haiti, sa v priebehu pondelka vyšplhal na 1 419.

Informoval o tom Haitský úrad civilnej ochrany s tým, že po otrasoch je aj približne 6-tisíc zranených.

Mnohí postihnutí museli čakať na pomoc priamo pod horúcim slnkom, niektorí dokonca priamo na asfaltovej ploche letiska. „Plánovali sme postaviť stany, ale povedali nám, že to nebude bezpečné,“ uviedol Gede Peterson, riaditeľ nemocnice v Les Cayes.

Epicentrum otrasov sa podľa Geologickej služby Spojených štátov (USGS) nachádzalo približne 125 kilometrov západne od hlavného mesta Port-au-Prince. Niektoré mestá takmer zrovnalo so zemou a spôsobilo zosuvy pôdy, ktoré komplikujú úsilie záchranárov. Ešte aj v nedeľu v krajine registrovali následné otrasy.

Haiti v ostatnom období stíha jedna pohroma za druhou počnúc pandémiou koronavírusu cez násilnosti gangov, zhoršovanie chudoby až po nedávnu vraždu prezidenta Jovenela Moiseho. Situáciu po zemetrasení by ešte mohla zhoršiť tropická depresia Grace. Tá by počas utorka mohla priniesť mohutné zrážky, na niektorých miestach by mohli dosiahnuť až 38 centimetrov.