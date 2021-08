Žena s dvomi vagínami otvorene prehovorila o intímnom živote: Sex je pre mňa ako lotéria

Mladá žena prezradila, ako prežíva intímne chvíle človek, ktorý sa narodil nie s jednou, ale hneď s dvomi vagínami.

Ako píše portál The Sun, Reiley Davis z USA už v mladom veku zistila, že jej reprodukčné orgány sú rozdelené na dve časti. Znamená to, že má rovno dve vagíny, dva krčky maternice a aj dve samotné maternice. Prechádza cez ne stena tkaniva, ktorá ich predeľuje. „Sú chvíle, kedy mám pohlavný styk, pri ktorom keď dostanem orgazmus, som v neznesiteľnej bolesti. Polovica orgazmov, ktoré mám, je bolestivých,“ zverila sa so svojimi trápeniami 21-ročná žena.

„Je to pocit, akoby som bola 15-krát bodnutá do brucha až do bodu, kedy si musím doslova sadnúť, podržať brucho a dúfať, že ibuprofén začne čím skôr fungovať,“ dodala. „Počas orgazmov sa s tým potýkam stále, takže je to šanca 50/50, že ma to bude alebo nebude bolieť, takže v podstate si s tým musím poradiť. Je to ako lotéria,“ zavtipkovala Reiley, ktorá zistila, že trpí týmto problémom, keď mala 16 rokov.

Táto vrodená chyba maternice trápi iba jednu z 2-tisíc až 3-tisíc žien, ktoré sa o tejto skutočnosti dozvedia zväčša až na prvom gynekologickom vyšetrení. Ďalším príznakom okrem bolesti počas súlože býva taktiež aj mimoriadne bolestivá menštruácia, ktorá komplikovala každodenný život aj samotnej Reiley. „Do nemocnice som chodila pomerne často. Mala som pocit, že mi moja oblasť brucha horí. Bolo to na dotyk horúce, nepríjemné a zapálené,“ uviedla mladá žena.

Tri roky predtým, ako jej diagnostikovali toto vzácne ochorenie, jej lekári predpísali antikoncepciu, ktorá jej neznesiteľné bolesti aspoň sčasti zmiernila. Aj keď sa s tým naučila žiť, najviac ju zabolelo, keď jej doktori oznámili, že má iba 40 percentnú šancu otehotnieť. Reiley sa však snaží myslieť pozitívne a práve vďaka zdieľaniu jej príbehu na sociálnej sieti TikTok spoznala pár žien, ktoré trpia podobným problémom a sú šťastnými matkami.