Afganský prezident nemal utiecť z Kábulu naprázdno: Okrem štyroch áut zobral aj helikoptéru plnú peňazí

Afganský prezident Ašraf Ghaní utiekol z Kábulu so štyrmi autami a helikoptérou plnou peňazí. Tvrdia to predstavitelia ruského veľvyslanectva v Afganistane.

Ako podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti povedal hovorca ambasády v Kábule Nikita Iščenko, „kolaps režimu je najvýstižnejšie charakterizovaný tým, ako Ghaní ušiel z Afganistanu: štyri autá boli naplnené peniazmi a ďalšiu časť peňazí sa pokúsili strčiť do helikoptéry, ale všetko sa do nej nevošlo, pričom časť peňazí zostala ležať na asfalte.“

Na otázku agentúry AP, ako sa dozvedel o detailoch Ghaního odchodu, Iščenko odpovedal: „Pracujeme tu.“ Neposkytol ďalšie podrobnosti a agentúra AP nemohla jeho tvrdenia nezávisle overiť. Ghaní opustil Kábul v nedeľu po tom, ako do predmestí vstúpilo militantné hnutie Taliban. Rýchlosť ofenzívy Talibanu mnohých šokovala a vyvolala otázky, prečo sa afganské sily rozpadli napriek tomu, že ich armáda USA roky cvičila a vynaložila na to miliardy dolárov.

Ruský diplomat v Afganistane Zamir Kabulov uviedol, že rýchle prevzatie kontroly nad afganským hlavným mestom v podaní Talibanu je „trochu neočakávané“, keďže Rusko príliš dôverovalo kvalite ozbrojených síl vycvičených Spojenými štátmi a NATO. Na adresu týchto síl poznamenal, že „pri prvom výstrele všetko odhodili“. Ghaního odchod z Kábulu označil za „hanebný“ a dodal, že si zaslúži, aby ho postavili pred súd a zodpovedal sa afganskému ľudu.

Ruský veľvyslanec v Afganistane Dmitrij Žirnov pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy skonštatoval, že prvý deň po ovládnutí Kábulu Talibanom je situácia v meste lepšia, ako bola za čias Ghaního. „Pod teroristami z Talibanu je to lepšie ako za Ghaního,“ povedal Žirnov, ktorý by sa mal v utorok stretnúť so zástupcom hnutia Taliban, aby prediskutoval bezpečnosť ruskej diplomatickej misie.