Prasatá ako vražedné zvery? Muž išiel nakŕmiť svoj chov a už sa nevrátil, rodina zostala zdesená

Aj keď mnohí vnímajú prasiatka ako nevinné tvory, nemusí tomu vždy byť len tak. Tento prípad je toho jasným príkladom.

Ako informuje denník Daily Star, muž menom Terry Vance Garner venoval takmer celý svoj život chovu prasiat, o ktoré sa dlhé roky s láskou staral. Napriek tomu, že ošípané sa vo väčšine prípadov vykrmujú na niečo vyše 150 kilogramov, tie Terryho mali dvakrát takú váhu. 69-ročný muž sa v jednu noc vybral svojich nadrozmerných miláčikov nakŕmiť, no odvtedy ho už nikto nevidel. Členovia jeho rodiny neskôr našli v ohrade medzi ošípanými už len jeho zubné protézy a kúsky oblečenia.

Po bližšom preskúmaní miesta činu objavila polícia aj kúsky jeho mäsa. Vyšetrovatelia priznali, že sa pravdepodobne nikdy nedozvedia, čo bolo reálnou príčinou jeho smrti. Je možné, že Terry zomrel následkom určitých zdravotných ťažkostí a nešťastnou náhodou sa zrútil rovno do ohrady, no polícia nevylúčila ani možnosť, že ho usmrtili práve jeho prasatá. „Pokiaľ vieme, bola to hrozná nehoda, ale je to strašne divné, preto sa musíme pozrieť na všetky možnosti,“ uviedol policajný hovorca.

„Povedal, že ju zabije, ale keď som sa ho na to neskôr spýtal, povedal, že zmenil názor. Bol to dobrosrdečný chlap a tie zvieratá boli jeho životom,“ priznal Terryho brat Michael Garner. Ošípané nie sú často spájané so zabíjaním, ale existuje hneď viacero podobných udalostí, kedy nepohŕdli ani ľudským mäsom.