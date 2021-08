Panika a zúfalstvo na letisku v Kábule: Zachytilo video hrozivú smrť dvoch mužov?

Informoval o tom časopis Newsweek. Z afganskej metropoly sa snažia utiecť tisíce ľudia potom, čo ju v nedeľu obsadilo islamistické hnutie Taliban. Na videonahrávke zverejnenej afganskou spravodajskou agentúrou Asvaka News je vidieť, ako z lietadla po štarte z kábulského medzinárodného letiska padajú dva nezreteľné objekty.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK