Nemecko chce do Afganistanu poslať stovky vojakov: Jasný cieľ

Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej plánuje do Afganistanu vyslať "niekoľko stoviek vojakov" na pomoc s evakuáciou nemeckých občanov, ako aj Afgancov, ktorým hrozí smrť zo strany militantného hnutia Taliban.

Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na parlamentné zdroje v Berlíne. "Z Kábulu má byť na tak dlho, ako to bude možné, vytvorený letecký most na evakuáciu miestneho personálu, najmä žien, ľudskoprávnych aktivistov a ďalších zamestnancov mimovládnych organizácií," uviedol nemenovaný zdroj na margo nedeľňajšieho stretnutia Merkelovej so šéfmi jednotlivých poslaneckých klubov.

Podľa nemeckej vlády je nutná evakuácia zhruba 2000 ľudí. Z konzultácií so Spojenými štátmi vyplýva, že evakuačné operácie bude možné uskutočňovať do 31. augusta, avšak Berlín ich možno ukončí skôr. Z Nemecka už odletelo do Kábulu druhé evakuačné lietadlo Bundeswehru.

Naopak, britský minister obrany Ben Wallace odmietol možnosť, že by sa britskí vojaci či sily NATO v dohľadnom čase vrátili do Afganistanu, aby bojovali proti povstalcom z Talibanu.

"Nie je pravdepodobné, že by sme sa vrátili späť," uviedol v tejto súvislosti pre televíziu Sky News. Vojenská časť kábulského letiska je podľa neho v bezpečí a Londýn robí všetko preto, aby evakuoval svojich občanov a Afgancov, ktorí majú väzby na Britániu. "Naším cieľom je... evakuovať približne 1200-1500 ľudí denne," priblížil.

Spojené kráľovstvo podľa Wallacea komunikuje s vedením Talibanu o bezpečnosti britských občanov prostredníctvom tretej krajiny - má ísť o jeden z blízkovýchodných štátov. Podľa vlastných slov dostal "záruky", že budú môcť Afganistan opustiť. Agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľov Taliban informovala, že toto hnutie ovláda už viac ako 90 percent štátnych budov. Zástupcovia Talibanu uviedli, že civilistom, ktorí sú na kábulskom letisku, umožnia bezpečný návrat, ak sa rozhodnú v krajine zostať.

Podľa očitých svedkov prišlo o život na Medzinárodnom letisku Hámida Karzaja v Kábule v pondelok päť osôb, uvádza Reuters s tým, že bezprostredne nebolo známe, ako zahynuli. Na letisku panuje chaos po tom, čo sa tam zhromaždili tisíce Afgancov v nádeji, že sa im podarí odletieť z krajiny. Americkí vojaci tam v pondelok vypálili varovné výstrely do vzduchu. Na neoverenom videu zverejnenom na sociálnych sieťach je vidieť ležať na zemi tri mŕtve telá na mieste, ktoré je zrejme jedným zo vstupov na letisko.