Odchádza, kto môže: Z Kábulu odštartovalo lietadlo s evakuovanými Čechmi

Z Kábulu odštartovalo v nedeľu večer do Prahy prvé lietadlo Armády ČR na palube s českými občanmi a ich afganskými spolupracovníkmi. Oznámil to český premiér Andrej Babiš, píše spravodajský portál Novinky.cz.

"Z Kábulu do Prahy práve odštartovalo prvé lietadlo našej armády, ktoré má na palube 46 Čechov a miestnych spolupracovníkov vrátane rodín," napísal Babiš na Twitteri krátko po 23.00 h SELČ.

Babiš okrem toho poďakoval ministrovi zahraničných vecí Jakubovi Kulhánkovi a armáde. "Ospravedlňujem sa, že nie sme konkrétnejší. Až do skončenia záchrannej akcie nebudeme poskytovať žiadne podrobné informácie," dodal Babiš.

"Vzhľadom k tomu, ako rapídne sa zhoršuje situácia na kábulskom letisku, pokladám za zázrak, že sa nášmu Airbusu A319 podarilo odštartovať," uviedol na Twitteri vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, ktorý posádke zároveň poprial bezpečný let.

Ministerstvo obrany ČR už skôr v nedeľu uviedlo, že evakuáciu českých diplomatov, miestnych pracovníkov ambasády alebo tlmočníkov pomáhajúcich českej armáde zaistia z Afganistanu v najbližších dňoch české vojenské lietadlá.

O evakuácii diplomatov z českej ambasády v Kábule rozhodol šéf českej diplomacie Jakub Kulhánek v sobotu. Česko sľúbilo pomoc aj miestnym zamestnancom veľvyslanectva a tlmočníkom českej armády, ktorí o to požiadali.

Radikálne islamistické hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu bez boja obsadilo kľúčové mesto Džalalabad a vstúpilo do metropoly Kábul, kde podľa záberov televízie al-Džazíra jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Do neho vstúpili po tom, ako afganský prezident Ašraf Ghaní opustil hlavné mesto krajiny. Podľa najnovších informácií sa prezident spolu so svojou manželkou, šéfom svojej kancelárie a poradcom pre národnú bezpečnosť nachádza v hlavnom meste Uzbekistanu Taškent. Predtým sa objavili správy, že odcestoval do Tadžikistanu. Samotný Ghaní nespresnil, kde sa momentálne nachádza.

Z Kábulu sa momentálne snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.