Situácia sa komplikuje: USA vyšlú do Afganistanu ďalších 1000 vojakov

Americké ministerstvo obrany schválilo v reakcii na situáciu v Afganistane vyslanie ďalších 1000 vojakov na evakuáciu amerických občanov a afganských spojencov z Kábulu po tom, ako Taliban obsadil väčšinu krajiny a v nedeľu prenikol i do tejto afganskej metropoly.

Informovala o tom agentúra Reuters a spravodajská televízia CNN. Po príchode spomínanej skupiny vojakov z 82. výsadkovej divízie americkej armády, ktorá mala pôvodne namierené do Kuvajtu, sa tak počet príslušníkov amerických ozbrojených síl v Afganistane podľa anonymného zdroja z Pentagónu dočasne zvýši na zhruba 6000, píše CNN.

Ich hlavnou úlohou bude zaistiť bezpečnosť na medzinárodnom letisku v Kábule, odkiaľ prichádzali v nedeľu správy o občasnej streľbe.

Americké veľvyslanectvo preto kompletne pozastavilo činnosť a vyzvalo občanov USA, aby sa ukryli na bezpečnom mieste. "Bezpečnostná situácia v Kábule sa "rýchlo mení, vrátane letiska", uvádza sa na webstránke ambasády Spojených štátov.

Podľa CNN sa očakáva sa, že americký prezident Joe Biden vystúpi v najbližších dňoch s prejavom ohľadom situácie v Afganistane.

Administratíva prezidenta Joea Bidena už vo štvrtok schválila vyslanie 3 000 amerických vojakov, ktorí majú pomáhať s evakuáciou zamestnancov veľvyslanectva USA v Kábule.

Po tom, čo Taliban obsadil väčšinu krajiny a prenikol i do afganskej metropoly, prebiehajú evakuácie pracovníkov ambasád mnohých krajín vrátane USA, Británie, Nemecka, Francúzska či Kanady.

Bojovníci Talibanu v noci na pondelok miestneho času vyhlásili víťazstvo z prezidentského paláca v Kábule.

Len niekoľko hodín pred vstupom Talibancov do paláca afganský prezident Ašraf Ghaní utiekol z krajiny. Chcel tak podľa vlastných slov zabrániť krviprelievaniu. Televízia al-Džazíra, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, najnovšie priniesla informáciu, že prezident sa spolu so svojou manželkou, šéfom svojej kancelárie a poradcom pre národnú bezpečnosť nachádza v hlavnom meste Uzbekistanu Taškent. Predtým sa objavili správy, že odcestoval do Tadžikistanu. Samotný Ghaní nespresnil, kde sa momentálne nachádza.