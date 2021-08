Dobyli aj metropolu: Taliban ohlásil víťazstvo z prezidentského paláca v Kábule

Víťazstvo nad afganskou vládou vyhlásili v nedeľu z prezidentského paláca v Kábule desiatky bojovníkov islamistického hnutia Taliban. Zábery z tlačovej konferencie odvysielala televízia al-Džazíra.

"Naša krajina bola oslobodená a mudžahedíni v Afganistane zvíťazili," povedal katarskej stanici jeden z militantov priamo v budove dobytého paláca.píše agentúra AFP.

"Zaistenie Kábulu je ohromnou zodpovednosťou. Je to iné mesto než aké sme tu zanechali pred 20 rokmi," uviedol jeden z členov Talibanu. Bezpečnostný predstaviteľ tohto hnutia poznamenal, že prevzatie paláca nesprevádzalo "nijaké krviprelievanie". Dodal, že "v krajine prebieha pokojné odovzdanie vládnych zariadení". Do Kábulu má prísť i šéf Talibanu po tom, čo sa zlepší bezpečnostná situácia.

Hovorca Talibanu a vyjednávač Suhajl Šáhín pre agentúru AP uviedol, že hnutie vedie rozhovory zamerané na sformovanie "otvorenej, inkluzívnej islamskej vlády" v Afganistane. Jeden z príslušníkov Talibanu predtým avizoval, že z prezidentského paláca chcú vyhlásiť Islamský emirát Afganistan, avšak zatiaľ sa tak nestalo.

kde sídli i oficiálna rezidencia prezidenta či úrad poradcu národnej bezpečnosti.

Len niekoľko hodín pred vstupom Talibancov do paláca prezident Ašraf Ghaní z krajiny utiekol. Chcel tak podľa vlastných slov zabrániť krviprelievaniu. Al-Džazíra, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, najnovšie priniesla informáciu, že prezident sa spolu so svojou manželkou, šéfom svojej kancelárie a poradcom pre národnú bezpečnosť nachádza v hlavnom meste Uzbekistanu Taškent. Predtým sa objavili správy, že odcestoval do Tadžikistanu. Samotný Ghaní nespresnil, kde sa momentálne nachádza.

Agentúra TASS citovala z vyhlásenia hovorcu Talibanu na Twitteri Zabíhulláha Mudžáhida, podľa ktorého cudzincom v krajine nehrozí nebezpečenstvo. "Garantujeme bezpečnosť všetkým veľvyslanectvám, diplomatickým misiám a cudzincom v Kábule. Všetci, čo sú v súčasnosti v Kábule by mali vedieť, že nie sú v ohrození," napísal hovorca militantnej skupiny.

Kábul bol posledným veľkým mestom, ktoré mala pod kontrolou afganská vláda po tom, čo Taliban predtým v nedeľu dobyl Džalálábád , hlavné mesto provincie Nangarhár na východe krajiny, pripomína agentúra DPA. Za posledný týždeň a pol Taliban obsadil takmer všetky provinčné hlavné mestá krajiny, pričom mnohé z nich sa vzdali bez boja. Dovedna má hnutie pod kontrolou najmenej 25 provinčných metropol z dovedna 34 provincií. Všetky tieto mestá sa im podarilo dobyť v priebehu desiatich dní.

Po obsadení Džalálábádu sa bojovníci Talibanu zhromaždili na predmestí Kábulu. Najprv však dostali príkaz do mesta nevstúpiť, čo sa neskôr zmenilo po tom, čo tamojší policajti a iné bezpečnostné zložky opustili svoje pozície. Taliban argumentoval tým, že musí zaistiť bezpečnosť.