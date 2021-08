Oblohu nad Jeruzalemom zakryl hustý dym: Pohľad, z ktorého naskakujú zimomriavky

Podľa hovorcu polície sa evakuácia týkala 10 000 ľudí, informoval server The Times of Israel. Podľa hovorcu miestnych hasičov ide o najhorší požiar v oblasti za niekoľko rokov.

🇮🇱 The huge forest fire west of #Jerusalem now. Thousands are being evacuated from the villages and communities in its path. 10 fire fighting planes and firemen from across the country are battling the blaze thats out of control. #PrayForJerusalem pic.twitter.com/lBoGgpwMo1