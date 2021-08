Predstavitelia Talibanu očakávajú úplné odovzdanie moci: V Afganistane nebude prechodná vláda

V Afganistane nebude prechodná vláda a militantné hnutie Taliban očakáva od afganskej vlády úplné odovzdanie moci. Pre agentúru Reuters to v nedeľu uviedli dvaja predstavitelia Talibanu.

Hovorca Talibanu Suhajl Šáhín predtým v nedeľu pre stanicu BBC uviedol, že Taliban chce prevziať kontrolu nad Afganistanom "v najbližších dňoch". Podľa jeho slov je zámerom Talibanu vytvoriť "inkluzívnu" islamskú vládu, v ktorej budú mať zastúpenie všetci Afganci, teda aj tí, ktorí nie sú príslušníkmi hnutia.

Afganský úradujúci minister vnútra Abdul Sattár Mirzákval v nedeľu tvrdil, že v krajine dôjde k "pokojnému odovzdaniu moci" prechodnej vláde.

Po tom, čo bojovníci Talibanu v nedeľu vstúpili do afganskej metropoly, opustil tamojší prezident Ašraf Ghaní krajinu a odcestoval do Tadžikistanu. Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ afganského ministerstva vnútra. Očakáva, že afganský prezident Ašraf Ghaní rezignuje v priebehu niekoľkých dní, ak nie hodín.

Reuters s odvolaním sa na dvoch vysokopostavených veliteľov Talibanu tiež informoval, že militanti z tohto hnutia prenikli do prezidentského paláca v Kábule a prevzali nad ním kontrolu. Miestna vláda to však zatiaľ nepotvrdila.

Viac ako 40 ľudí sa zranilo počas zrážok na predmestí Kábulu

Viac ako 40 ľudí utrpelo zranenia počas zrážok na predmestí afganského hlavného mesta Kábul, kam v nedeľu prenikli prívrženci militantného hnutia Taliban. Na sociálnej sieti Twitter o tom informovala jedna z kábulských nemocníc. "Väčšina zo zranených prišla z bojov v okrese Karabagh. Hospitalizovaných bolo 22 ľudí, ostatní (s menej vážnymi zraneniami) boli poslaní do iných zariadení," uvádza sa v tvíte, ktorý na svojej webstránke zdieľala stanica Sky News. Karabagh sa nachádza zhruba 50 kilometrov severne od Kábulu.

Taliban dal svojim bojovníkom podľa Sky News, ktorá sa odvoláva na jeho hovorcu, pokyn postupovať smerom do Kábulu. Taliban to zdôvodňuje tým, že v meste nefunguje polícia a je potrebné nastoliť poriadok a zabrániť krádežiam a rabovaniu. Spočiatku dostali bojovníci rozkaz zostať na predmestí Kábulu s tým, že za bezpečnosť sú zodpovedné vládne sily. Po tom, čo tisíce policajtov a ďalších príslušníkov ozbrojených síl opustili svoje posty, vyzliekli si uniformy a dokonca zložili zbrane, Taliban svojim členom nariadil vstúpiť priamo do hlavného mesta.

Stovky Afgancov medzičasom utekajú pred postupujúcim Talibanom zo svojich domovov a prichádzajú na hraničný priechod s Pakistanom pri meste Čaman. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v nedeľňajšej aktualizovanej správe uviedol, že v dôsledku ozbrojeného konfliktu ušlo zo svojich domovov od začiatku roka vyše 550.000 Afgancov, píše agentúra AP. Do 9. augusta bolo vnútorne vysídlených približne 126 000 ľudí, uviedla hovorkyňa UNHCR.