Militantné hnutie okupuje Kábul, vláda sa pripravuje na prevzatie moci: Taliban si podmaňuje celý Afganistan

Ako o život utekajú z Afganistanu tisícky ľudí. Jediná cesta von pre nich vedie cez letisko. Hnutie Taliban totiž za uplynulý víkend dobylo všetky kľúčové mestá v krajine.

V nedeľu napokon obsadilo aj okrajové časti hlavného mesta Kábul, ktoré donedávna bolo v moci afganskej vlády. Pripravujú sa na prevzatie moci. Prezident Ašraf Ghaní pred svojím odchodom poveril domácich politikov zostavením delegácie, ktorá v pondelok vycestuje do katarskej Dauhy v snahe dosiahnuť dohodu s militantným hnutím Taliban. Minister obrany Bismilláh Muhammadí zaručuje obyvateľom hlavného mesta bezpečnosť, pokým nedosiahnu dohodu. Informáciu potvrdil aj hovorca Talibanu Zabíhuláh Mudžáhid.

„Nechceme ani jednu nevinnú obeť, ani zranených z radov afganských civilistov, keď preberáme velenie. Nevyhlasujeme však prímerie,“ uviedol Mudžáhid. Bojovníci Talibanu dostali taktiež príkazom, aby sa vyvarovali násilia a umožnili z Kábulu bezpečne odísť každému, kto tak bude chcieť urobiť. Príslušníci militantného hnutia sa údajne nechcú ani pomstiť predstaviteľom vládnej moci, ani príslušníkom armády.

K prevzatiu moci sú však už veľmi blízko, no Afganci by sa nemali obávať žiadneho útoku. Bezpečnosť hlavného mesta aj naďalej zostáva v rukách vlády. „Pôjde o nenásilné odovzdanie moci prechodnej vláde,“ uviedol súčasný minister vnútra Abdal Sattár Mírzakvál. Podľa zahraničných zdrojov by vládu po novom mal viesť exminister vnútra Alí Ahmad Dželalí, ktorý pôsobí v Spojených štátoch. Za Taliban Abdul Ghání Baradar.