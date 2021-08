USA a Nemecko evakuujú pracovníkov svojich ambasád v Kábule: Presun na letisko!

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu ohlásil, že zamestnanci veľvyslanectva USA v afganskom hlavnom meste Kábul sú prepravovaní na letisko.

Deje sa to v čase, keď sa militanti z hnutia Taliban dostali až do Kábulu. Informovala o tom agentúra AFP. Spojené štáty podľa stanice CNN, ktorá sa odvolala na dva zdroje oboznámené so situáciou, evakuujú zo svojej ambasády v Kábule v priebehu 72 hodín všetkých svojich pracovníkov vrátane vrcholných predstaviteľov. "Preto sme mali k dispozícii (bezpečnostné) sily, aby sme si boli istí, že to (evakuáciu) dokážeme urobiť bezpečným a organizovaným spôsobom," uviedol Blinken pre stanicu ABC.

Odmietol však porovnávanie s chaotickým odchodom Američanov zo Saigonu v roku 1975, keď sa blížila ku koncu vietnamská vojna. "Toto nie je Saigon," zdôraznil. "Faktom je, že do Afganistanu sme pred 20 rokmi išli s jedinou úlohou - vysporiadať sa s ľuďmi, ktorí na nás 11. septembra (2001) zaútočili. Táto misia bola úspešná," uviedol. Blinken podľa agentúry Reuters poznamenal, že Washington počas štyroch vlád investoval do afganských vládnych zložiek miliardy dolárov, čím im dal výhody voči Talibanu, avšak napriek tomu sa im toto islamistické hnutie poraziť nepodarilo. "Pravdou je, že sme videli, že tieto sily nedokázali ubrániť krajinu," povedal. "A stalo sa to rýchlejšie než sme očakávali," dodal.

Militanti z Talibanu po obsadení veľkej časti Afganistanu v nedeľu obkľúčili i Kábul. Ako píše AFP, afganské vládne sily sa ukázali byť neschopnými čo sa týka obrany územia bez americkej vojenskej podpory.

Svoje veľvyslanectvo v Kábule zatvorilo v nedeľu i Nemecko a požiadalo svojich občanov, aby opustili Afganistan. Minister zahraničných vecí Heiko Maas na Twitteri napísal, že "rozhodol o preložení personálu veľvyslanectva na vojenskú časť letiska v Kábule". Na nedeľu popoludnia zvolal krízový štáb nemeckej vlády s cieľom podniknúť okamžité opatrenia na zaistenie bezpečnosti a odcestovanie nemeckých pracovníkov a ďalších ohrozených osôb z Afganistanu.