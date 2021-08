125 rokov od vypuknutia zlatej horúčky: Drsný život zlatokopov, koľkí snaživci zbohatli?

Keď v júli 1897 vyšiel v novinách v Seattli článok o pol tone zlata a 68 boháčoch, ktorých sen o miliónoch dolárov sa začal plniť na zapadnutom mieste kdesi na aljašskom Yukone, tisícky ľudí sa rozhodli, že sa pridajú do klubu zlatokopov a nájdu svoje šťastie v zlatonosných riekach severu.

Zo stotisíc zlatokopov nakoniec zbohatla iba malá hŕstka. Do povedomia celého sveta sa však dostal Klondike a čarovná moc jeho zlata už naveky. Nebolo to po prvý raz, čo zlatá horúčka zasiahla západ Spojených štátov.

Len polstoročie predtým viac než štvrť milióna zlatokopov dorazilo do Kalifornie, kde sa objavilo zlato. Nebolo preto zložité zapáliť iskierku nádeje, že aj najväčší chudák môže nájsť svoju hrudu žltého kovu v niektorom zo zlatonosných aljašských potokov. Drvivá väčšina týchto ľudí však vôbec netušila, že pre zlato prídu o majetok, zdravie a možno aj život.

Na začiatku bol Zajačí potok

Oblasť okolo rieky Yukon patrí ku kanadským teritóriám, tesne na hranici s americkým štátom Aljaška. Pôvodne tu žili miestne kmene, hlavne kmeň Hän, ktoré síce vedeli o prítomnosti zlata v okolí riek, tento kov ich však vôbec nezaujímal. Radšej obchodovali s kožušinami a meďou. Upútal však prieskumníkov, ktorí do oblasti prišli a systematicky začali aj s pomocou domácich hľadať perspektívne miesta na ťažbu.

Väčší úspech sa dostavil práve v lete r. 1896 na riečke známej ako Rabbit Creek (Zajačí potok), neskôr premenovanej na Bonanza Creek (Zlatonosný potok). Prospektor George Carmack so svojou domorodou manželkou a jej príbuznými cestovali smerom na juh popri Rabbit Creeku a hľadali na brehoch zlato. Mali šťastie a niekoľko zlatých nugetov skutočne objavili. Okamžite zamerali sľubné oblasti, na ktoré si neskôr začal Carmack robiť nároky, aby na nich mohol ťažiť. Nález sa rýchlo rozkríkol a do konca leta už boli všetky pozemky okolo rieky zazmluvnené.

Keď sa uprostred zimy dozvedeli o bohatých nálezoch zlatokopi v neďalekom Circle City, napriek krutému chladu nasadli na sane ťahané psami a vydali sa okamžite do oblasti Klondiku, aby si zabrali zostávajúce dobré miesta. Zvyšok sveta zatiaľ o úžasnom náleze nemal tušenia, pretože jedinými schodnými cestami na severe boli rieky zamrznuté prakticky až do júna. Trvalo ďalší polrok, kým uprostred júla 1897 dorazili prví úspešní prospektori s veľkým množstvom zlata na lodiach do San Francisca a Seattlu.