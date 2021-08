Guterres odhalil desivé správy z Talibanu: Ženy, dievčatá a novinári si prechádzajú peklom

Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok v New Yorku informoval, že sa objavili "desivé" správy, že fundamentalistické hnutie Taliban už na dobytých územiach zaviedlo prísne obmedzenia práv žien a dievčat. Podobný prístup má Taliban aj k novinárom, poznamenal Guterres podľa agentúry AFP.

Guterres konštatoval, že situácia v Afganistane sa zhoršuje a vymyká sa spod kontroly. Dodal, že len minulý mesiac bolo v dôsledku bojov zabitých alebo

Generálny tajomník OSN tiež poznamenal, že nemocnice v Afganistane sú preplnené, potravín a liekov začína byť nedostatok, ničia sa mosty, cesty, školy a nemocnice."Afganistan už zažil generácie konfliktov, ale teraz je na pokraji ďalšej chaotickej a strašnej kapitoly vo svojej histórii. Je to neuveriteľná tragédia pre ľudí, ktorí prežili toľko utrpenia," dodal Guterres. Naliehal tiež na Taliban, aby zastavil svoju vojenskú ofenzívu a rokoval o odvrátení občianskej vojny.

Svetové spoločenstvo by podľa Guterresa malo Talibanu vyslať jasný signál, že uchopenie moci v Afganistane vojenskými prostriedkami je neprípustné. Podľa agentúry TASS tiež varoval, že ak by k tejto situácii predsa len došlo, mala by za následok dlhú občiansku vojnu alebo úplnú izoláciu Afganistanu.