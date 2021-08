Demolácia priniesla svoje ovocie: Neuveriteľné, čo našla žena v útrobách starej budovy

Objav, na ktorý do smrti nezabudnú! Demolácia starej biliardovej herne sa zmenila na honbu za pokladom. Neuveriteľné, čo našli v jej útrobách.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, spoločnosť Harrison Contractors Ltd. sa pustila do demolácie starej biliardovej herne Margaret’s Snooker Hall v britskom letovisku Sandown. Zamestnanci našli počas práce časovú kapsulu, ktorú datujú do roku 1872. Tajomná nádoba bola zakopaná v úhľadnom štvorci 30x30 centimetrov a skrytá pod vrstvou betónu. V nej sa nachádzali kópie starých novín Isle of Wight Chronicle, ktoré mali 150 rokov a v tom čase stáli iba tri a pol pence. Najstarší dokument pochádza z 1. augusta 1872. Margaret's Snooker Club prevzal priestory pred tridsiatimi rokmi po tom, ako bol prerobený z evanjelického kostola.

„Tento týždeň úžasný objav v Sandowne. Časová kapsula obsahujúca noviny z Isle of Wight z roku 1872.napísala k fotografiám časovej kapsule Maisie Harrison zo spomínanej spoločnosti. Niektorí na internete navrhli, aby sa tým, čo našli, inšpirovali a časovú kapsulu opäť naplnili a skryli pre budúce generácie. Čo by ste urobili v ich prípade vy?