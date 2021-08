Obavy z kolapsu priamo na pódiu: Spevák Tony Bennett skončil po desaťročiach s koncertmi

Americký swingový a jazzový spevák Tony Bennett oznámil, že na rady lekárov po viac než ôsmich desaťročiach v šoubiznise ukončuje svoju koncertnú činnosť. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.

Podľa spevákovho syna a manažéra Dannyho Bennetta jeho minulotýždňové vypredané predstavenia po boku Lady Gaga v newyorskej sále Radio City Music Hall boli jeho poslednými koncertmi.

"Už nebudú ďalšie vystúpenia. Je to ťažké rozhodnutie, keďže ide o výkonného umelca, nariadili mu to však lekári. Jeho zdravie je totiž najdôležitejšie. Problémom pritom nie samotné spievanie, ale cestovanie. Rýchlo sa unaví. Nechceme, aby skolaboval na pódiu," uviedol Danny Bennett.

Tony Bennett (95) vo februári oznámil, že od roku 2016 trpí Alzheimerovou chorobou. Toto ochorenie ovplyvňuje spevákovu pamäť a schopnosť rozpoznávať predmety každodennej potreby. Nemá však najhoršie príznaky Alzheimerovej choroby, ako sú dezorientácia či záchvaty panického strachu, hnevu a depresie.

Bennett, hudobne aktívny od polovice 30. rokov, je speváckou hviezdou od roku 1951 s hitmi ako I Left My Heart in San Francisco či The Shadow of Your Smile.

Bennettove zdravotné problémy však neznamenajú koniec jeho pracovného života; ďalší spoločný album s Lady Gaga nazvaný Love for Sale je naplánovaný na vydanie v okóbri a bude obsahovať cover verzie skladieb od amerického skladateľa Colea Portera.