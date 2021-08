Otehotnela v 13-tich, hejterom teraz vracia úder: Video, kde oznamuje veľkú novinku, sa stalo hitom

Vraveli, že je to jej najväčšia chyba, ona im dokázala opak! Tínedžerka Shay zo Spojených štátov otehotnela vo veku len 13 rokov.

Ako informuje The Sun, dieťa priviedla na svet v 14-tich a odvtedy bola na výchovu svojej dcérky sama. Na sociálnej sieti TikTok sa teraz podelila s radostnou novinkou. Podarilo sa jej, aj napriek pochybnostiam mnohých, dokončiť si strednú školu a úspešne zmaturovať.

„Pracovala som, aj chodila do školy. Nikdy to nie je nemožné. Teraz končím strednú ešte o jeden rok skôr,“ uviedla vo videu šťastná Shay, ktorá by chcela byť pozitívnym vzorom pre matky, ktoré sa nachádzajú v rovnakej situácii. Ako sama tvrdí, hoci musela prekonať rôzne prekážky, aby mohla byť tam, kde je dnes, je hrdá na to, čo dokázala.

"Nenechajte spoločnosť, aby vám nanútila názor, že vaša situácia je horšia, akou v skutočnosti je. Stojím za mladistvými rodičmi, ktorí sú živým príkladom toho, že deti ich v životoch v ničom nepribrzdili. Naopak, vďaka nimi sme lepšími osobami,“ uviedla.

Video si pozrelo viac ako 11 miliónov užívateľov a stalo sa okamžite hitom. „Som na teba hrdý,“ komentovala jedna osoba a ďalšia taktiež zložila pred mladou mamičkou poklonu. „Takmer som sa rozplakal. Mám obrovský rešpekt pred matkami v tínedžerskom veku, pretože to nie je jednoduché.“

Hoci Shay by svoju dcéru nevymenila za nič na svete a svoje rozhodnutie nechať si ju v žiadnom prípade neľutuje, od začiatku sa potácala s názormi ľudí, ktorí jej rozhodnutie neschvaľovali. Američanka dokonca pre tieto osoby nahrala video so vztýčenými prostredníkmi. „Toto je pre všetkých ľudí, ktorí tvrdili, že moja dcéra bude mojou najväčšou chybou a že kvôli nej ani nedokončím maturitu,“ odkázala hejterom.

V inom videu zase odhalila, že za veľa vecí vďačí svojmu nebohému bratovi. „Môj hrdina, ktorý ma cez všetky tieto veci motivoval,“ uviedla mladá mamička, ktorá zároveň prezradila, že brat zomrel pri tragickej nehode na motorke. Na záver Shay poslala všetkým neprajníkom odkaz. „Všetci nenávidíte moju situáciu, ale nikdy by ste sa nedokázali na mojom mieste dostať tak ďaleko, ako som sa dostala ja,“ uzavrela Američanka.