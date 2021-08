V európskych mestách sa začal LGBT festival: Stovky účastníkov prišli osláviť lásku a rôznorodosť

V dánskej metropole Kodaň a švédskom meste Malmö sa vo štvrtok začal desaťdňový LGBT festival.

Informovala o tom agentúra DPA. Stovky účastníkov slávnostného sprievodu WorldPride s dúhovými vlajkami sa vydali smerom k štadiónu v Malmö, kde vystúpila speváčka Loreen, švédska výherkyňa pesničkovej súťaže Eurovízie z roku 2012. Podľa organizátorov sa na koncerte zúčastnilo zhruba 2500 ľudí.

Festival na podporu komunity LGBT potrvá v Kodani a Malmö do 22. augusta. Naplánovaných je vyše 1000 podujatí, ktorých cieľom je osláviť lásku, rôznorodosť a inklúziu menšín. Uskutoční sa napríklad niekoľko sprievodov, koncertov, ľudskoprávne fórum s účasťou do 1000 aktivistov a politických činiteľov, ktorí budú hovoriť o rovnosti pre lesby, gayov, bisexuálov, transsexuálov a queer ľudí; konať sa budú i športové turnaje, na ktorých bude súťažiť okolo 2000 športovcov z vyše 50 krajín. Mnohé z akcií budú streamovať naživo.

Šestnásťkilometrový Öresundský most spájajúci Kodaň a tretie najväčšie švédske mesto Malmö je nasvietený v dúhových farbách. Na radnici v Kodani je zase vystavená 30 metrov vysoká dúhová vlajka, ktorú v roku 1994 navrhol americký umelec Gilbert Baker pri príležitosti 25. výročia tzv. Stonewallského povstania z konca júna 1969 v New Yorku. To je považované za udalosť vedúcu k modernému boju za práva LGBT nielen v Spojených štátoch, išlo totiž o prvé americké – a zrejme aj svetové – verejné vystúpenie gayov a lesieb za svoje požiadavky.

Organizátor sprievodu Lars Henriksen podľa agentúry AP uviedol, že bolo "obrovskou výzvou" pripraviť tento festival uprostred pandémie koronavírusu.