Babička sa zasnúbila s 24-ročným fešákom, prezradili pikantné detaily z intímneho života: Aký máme sex!

Má 61 rokov a je zasnúbená s mužom, ktorý je o 37 rokov mladší od nej.

Musela si však o sebe prečítať, že vyzerá ako snúbencova prababka. Jej to však neprekáža, pretože, ako tvrdí, obaja sú zamilovaní.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

24-ročný Quran McCain a jeho dnes už snúbenica Cheryl McGregor (61) sa zoznámili, keď mal len 15 rokov. City medzi nimi vzplanuli až minulý rok.

Napriek tomu, že je Quran mladší ako jedno z jej vlastných detí, obaja tvrdia, že ich sexuálny život je fantastický a je medzi nimi skvelá chémia. „Zakaždým je to lepšie a lepšie, je to celkom prirodzené, nerobíme nič, čo by sa vymykalo normálu, ale pre mňa je to úžasné. Ona vie, čo robí - to je na tom to najlepšie!“ opisuje ich spoločný sex mladý muž.

Cheryl síce znepokojujú nenávistné komentáre zverejnené na internete, kde hrdo zdieľa videá z ich života, no párik to neodradil od toho, aby sa zasnúbili. Odvážna dvojica si dokonca založila účet na platforme OnlyFans, píše thesun.co.uk.

„Aj keď je medzi nami veľký vekový rozdiel, nikdy na to nemyslíme, pretože Cheryl má veľmi mladého ducha, dušu a srdce. Myslím si, že najväčšou mylnou predstavou cudzincov je, že ju využívam a čakám, kým budem po nej dediť," vysvetľuje Quran, ktorého účet na TikToku, @ttvleolove_3, sleduje viac ako 826 000 ľudí.

„Je to iné, je to úžasné, je veľmi súcitný a myslím si, že je to kvôli tomu, že je mladší. Ukazuje mi, ako mu na mne záleží," vytešuje sa zamilovaná Cheryl.

Pár sa zoznámil, keď v roku 2012 pracovali v reštaurácii rýchleho občerstvenia v štáte Georgia v USA. No ich láska vzplanula až minulý rok v novembri.