Zubár zrušil žene na poslednú chvíľu urgentné vyšetrenie: O deň takmer zomrela!

Mladá žena si zažila peklo len vďaka tomu, že ju zubár nebol ochotný vyšetriť zo dňa na deň.

Ako uvádza portál The Sun, mladá žena menom Tori sa so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti TikTok podelila o nepríjemnú skúsenosť, ktorú mala so svojím zubárom. Tori vo videu vysvetľuje, že sa v jedno ráno odrazu zobudila s boľavým zubom, no snažila sa na to celý deň nemyslieť. Postupne jej však výrazne opuchla dolná polovica tváre, preto sa nakoniec rozhodla zavolať svojmu zubnému lekárovi.

Skontaktovala sa s recepčnou, ktorú prosila o objednanie na okamžité vyšetrenie, no žena na druhom konci linky jej oznámila, že takto na poslednú chvíľu to nie je možné. Objednala ju preto hneď na nasledujúci deň, no cez noc sa Tori opuch zväčšil na dvakrát takú veľkosť. Najväčší šok prišiel ale až po príchode do zubnej ambulancie, kde jej sestrička povedala, že jej termín bol zrušený a oni jej o tom zabudli dať vedieť. Pohroma v kuchyni! Žena si myslela, že kúpila plech: Zistíte, čo dala do rúry naozaj, budete sa chytať za hlavu

Zubár ju teda objednal znova o deň neskôr, no po príchode domov už Tori nevedela pre opuch ani poriadne dýchať, a tak zavolala radšej rovno do nemocnice. Keď ich informovala o tom, čo sa stalo, povedali jej, aby ďalej neváhala a okamžite zašla na pohotovosť. Mladú ženu v nemocnici okamžite hospitalizovali so znepokojivou informáciou, že infekcia v zube sa jej rozšírila do krvného obehu a dokonca bude musieť podstúpiť aj operáciu.

Na operačné kreslo sa však dostala až o týždeň neskôr, keďže opuch jej najskôr musel úplne zmiznúť, aby neriskovali poškodenie nervov. Momentálne je už mladá žena po úspešne zvládnutej operácii a jej sledovatelia sa nestačili čudovať, prečo ju zubár po tom, čo ju videl, ihneď nezobral aj bez objednania. „Pracujem v zubnej ordinácii a nie je to v poriadku! V ten deň by som ťa vyšetril,“ rozčuľoval sa v komentároch jeden z mnohých ľudí.