Luxusná oslava Obamových 60. narodenín: Prečo nepozval Harry s Meghan? Tu je dôvod

Princ Harry (36) a Meghan (40) prišli o ďalšieho spojenca.

Bývalý americký prezident Barack Obama ich totiž nepozval na luxusnú oslavu svojich 60. narodenín. Spolu s rodinou sa dištancuje od kontroverznej dvojice z rešpektu voči kráľovnej (95).

Meghan sa údajne zúfalo chcela párty na ostrove Martha‘s Vineyard v Massachusetts zúčastniť. S Harrym by sa tak zaradili na zoznam pozvaných hostí svetového formátu.

Obamovci si totiž do svojho prázdninového sídla za 9,5 milióna eur zavolali hviezdy, ako sú režisér Steven Spielberg (74), herec Tom Hanks (65) či speváčka Beyoncé (39). Zoznam hostí však z obáv pre koronavírus museli značne okresať. To by vysvetľovalo, prečo sa Meghan a Harry, s ktorými Obamovci dobre vychádzajú, na oslavu nedostali.

Podľa Angely Levin, odborníčky na kráľovskú rodinu, však údajne nikdy pozvaní neboli. Hoci o Harrym majú vysokú mienku, Meghan vraj dobre prekukli. Zároveň si chcú držať od dvojice odstup. Pre zachovanie dobrých vzťahov s kráľovskou rodinou sa pri spore dvoch princov radšej stavajú na stranu staršieho z bratov Williama (39), ktorý bude jedného dňa kráľom - na rozdiel od Harryho.