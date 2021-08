Pár vyhral v lotérii, o pár mesiacov prišla tragédia: Odporné, k čomu sa odhodlal otec rodiny!

Obrovská tragédia z amerického štátu Oklahoma. Muž sa krátko po výhre v lotérii odhodlal k odpornému činu, ktorý otriasol celou rodinou.

Ako informuje portál New York Post, Američanke Tiffani Hill († 31) sa podarilo vyhrať vďaka žrebom 2 milióny dolárov (vyše 1,7 milióna eur). Len deväť mesiacov po tom, čo sa to šesťčlenná rodina dozvedela, traja z nich zomreli. Otec rodiny sa totiž odhodlal k ohavnému činu – zavraždil svoju manželku a ich malú dcérku, hneď po tomto skutku si sám strelil do hlavy.

Tiffani a jej manžela Johna Donata († 42) našla polícia v ich dome so strelnými poraneniami hlavy už bez známok života. Keď prišli úrady, dievčatko Leanne bolo ešte stále nažive, no nanešťastie, po leteckom prevoze do nemocnice v Texase zraneniam takisto podľahlo.

Matka štyroch detí sa po tom, čo zistila, že vyhrala značnú sumu peňazí, za Johna vydala a presťahovala aj spolu s deťmi do Oklahomy. Polícia nemá informácie o tom, ako dlho bola dvojica spolu a ani to, či je John otcom aj zvyšných troch detí, ktoré počas incidentu neboli zranené. Rodina pre ne však odloží všetky vyhrané peniaze, ktoré zostali po ich zosnulej mame.

Právnička, ktorú najala smútiaca rodina Tiffani, uviedla, že práve táto mastná suma mohla medzi párom spôsobiť napätie, ktoré vyústilo až do tejto obrovskej tragédie. „Mohlo to vyvolať tú tragédiu? Nikdy to nebudeme vedieť zistiť. Ale viem, že niekedy to medzi nimi spôsobovalo konflikty,“ dodala právnička Theresa McGehee.