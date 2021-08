Taliban naďalej preberá vedenie: Povstalci obsadili ďalšie dôležité miesto

Ozbrojenci z Talibanu vo štvrtok obsadili policajné riaditeľstvo v Heráte, treťom najväčšom meste Afganistanu.

Informoval o tom miestny spravodajca francúzskej agentúry AFP. Policajti podľa neho nekládli žiaden odpor. Hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid medzitým napísal na Twitteri, že "nepriateľ ušiel".

"Desiatky vozidiel, zbraní a munície sa dostali do rúk mudžahedínov," napísal hovorca s tým, že boje pokračujú a Taliban postupuje k sídlu provinčnej samosprávy.

Taliban vo štvrtok obsadil aj strategické mesto Ghazní, správne centrum rovnomennej provincie na juhovýchode Afganistanu. Ghazní sa nachádza len zhruba 150 kilometrov južne od Kábulu na hlavnej trase do Kandaháru. Ide už o desiatu provinčnú metropolu, ktorú talibovia obsadili za uplynulý týždeň. Vzbúrenci tak obkolesili najväčšie mesto na severe, tradičnú protitalibanskú baštu Mazáre Šaríf.

Agentúra Reuters v stredu napísala, že Taliban by podľa amerických tajných služieb mohol izolovať Kábul od zvyšku krajiny do mesiaca a do troch mesiacov by ho mohol obsadiť.