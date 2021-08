Strašné nešťastie: Chlapček († 10) oslavoval narodeniny so sestričkou († 4), o pár hodín boli mŕtvi

Rodinná tragédia, z ktorej láme srdce.

V pondelok ráno oslávil Smaller McCann 10. narodeniny. Fotky ho zachytávajú doma, v britskom Milton Keynes, ako pózuje s balónom a tortou. Vedľa oslávenca sa usmieva jeho 4-ročná sestrička Lilly, príbuzní mu spievali Happy Birthday. Doslova o pár hodín, v pondelok doobeda, obaja súrodenci tragicky prišli o život.

Auto, v ktorom sa viezli, sa zrazilo s nákladiakom. Smaller a Lilly zomreli, vodič a ďalšie dieťa z auta skončili v nemocnici, no už ich prepustili. Vodič nákladiaku sa nezranil. ,,35-ročná žena z Derby bola zadržaná kvôli podozreniu zo zavinenia úmrtí tým, že riadila vozilo pod vplyvom alkoholu. Ostáva vo väzbe,“ cituje the Sun hovorcu polície. Nie je jasné, či zadržaná žena viedla auto s deťmi alebo dodávku. Polícia hľadá svedkov, ktorí by pomohli prípad objasniť.

Smrť dvoch detí zarmútila stovky ľudí, ktorí za nimi smútia na Facebooku. ,,Ledva oslávil 10. narodeniny. Bože povedz mi, prosím, prečo je tento svet taký krutý,“ napísal bratranec Smallera. ,,Odpočívajte v pokoji, moja malá neterka a synovček. Budem vás navždy ľúbiť, nikdy nebudete zabudnutí,“ plače teta súrodencov.