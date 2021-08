Poľský parlament schválil ďalší sporný zákon: Izrael okamžite zareagoval ostrou kritikou

Poľský parlament v stredu schválil nový zákon, ktorý účinne ukončí väčšinu zákonných nárokov na nehnuteľnosti skonfiškované po druhej svetovej vojne, čo vyvolalo ostrú kritiku zo strany Izraela.

Predmetný zákon stanovuje 30-ročný časový limit na vznesenie námietok proti konfiškáciám majetku, ktoré vo väčšine prípadov vykonali komunistické úrady. "Odsudzujem legislatívu schválenú dnes v poľskom parlamente, ktorá poškodzuje pamiatku holokaustu a práva jeho obetí. Budem naďalej vystupovať proti akýmkoľvek pokusom o prepisovanie histórie," uviedol izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid vo vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Zákon ešte predtým, ako vstúpi do platnosti, poputuje na konečné schválenie poľskému prezidentovi Andrzejovi Dudovi. Zástancovia zákona tvrdia, že zaistí väčšiu prehľadnosť o vlastníckych právach a odstráni neustály problém s korupciou a podvodnými nárokmi založenými na sfalšovaných dokumentoch. Aj keď sa daný zákon vzťahuje na židovských aj nežidovských bývalých vlastníkov nehnuteľností a na ich dedičov, aktivisti tvrdia, že židovských vlastníkov to postihne neprimerane, pretože často meškali so vznesením nárokov na vrátenie majetku.

V druhej svetovej vojne zahynulo šesť miliónov Poliakov, z toho polovica židovského pôvodu. Komunistické úrady po vojne znárodnili obrovské množstvo nehnuteľností, ktoré boli často opustené, pretože ich majitelia zahynuli alebo utiekli. Po páde komunistického režimu v Poľsku v roku 1989 krajina neprijala dostatočne vyčerpávajúci reštitučný zákon podobne ako iné krajiny v strednej a východnej Európe, píše AFP, čo prinútilo jednotlivcov obrátiť sa v tejto veci na súdy.