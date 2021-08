Bývalá modelka ukradla dieťa, aby si udržala partnera: Dnes je všetko inak

Žena sa zmohla na odporný čin, pre ktorý skončila za mrežami. Momentálne však prežíva najkrajšie obdobie svojho života.

Ako informuje portál The Sun, žena menom Michelle Gopaul si vymyslela klamstvo, že je tehotná, pričom na svojom účte na sociálnej sieti dokonca zverejnila cudziu fotografiu zo sona. Všetko to robila len preto, aby si udržala priateľa a dokázala jeho kamarátom, že majú byť spolu. „Nakoniec sme sa rozišli v júni 2010, ale akonáhle som pridala na Facebook druhý príspevok, že budem mať dieťa, videl to a stále mi písal,“ uviedla Michelle, ktorá tým dosiahla presne to, čo si zaumienila.

Jej plán sa však rýchlo vymkol spod kontroly a dostalo sa to až do tej fázy, že vymyslela spôsob, ako získať dieťa naozaj. Na internete zverejnila inzerát, ktorý sa týkal falošného konkurzu do bollywoodskeho filmu s tým, že na natáčanie hľadá indické bábätko. Michelle sa odhodlala k ohavnému činu – ukradla iba mesačné dieťatko a potom ho vydávala za svoje. „Chcela som dieťa len na pár minút, nechcela som spraviť žiadny typ únosu. Hneď ako som dieťa vzala, chcela som ho vrátiť, ale bol tu veľký strach. Zrútila som sa, pretože som sa cítila previnilo,“ vysvetlila.

Ešte v tú noc zaniesla bábätko na políciu, no keďže stratila pas, nemohla odísť z krajiny. Nakoniec sa rozhodla udať samú seba na policajnej stanici v Toronte, čo jej pomohlo k tomu, že jej vymerali iba dva a pol ročný trest za mrežami. Michelle si vo väzení zažila ťažké chvíle, keďže v cele sa ocitla s ozajstnými detskými predátormi a vrahmi. „Zapojila som do môjho zločinu nevinných ľudí a nemôžem to vziať späť. Je to niečo, za čo budem navždy súdená,“ uviedla.

Po návrate domov z väzenia sa jej ale zmenil celý život a z Michelle sa stala úplne iná osoba. Začala pracovať na svojej hudbe a neskôr stretla aj muža, s ktorým sa len krátko na to zasnúbila. Najkrajšie bolo pre ňu po tomto všetkom predovšetkým zistenie, že s novým priateľom čaká vlastné bábätko. 35-ročnej bývalej modelke sa narodila krásna dcérka, kvôli ktorej sa snaží využiť túto druhú šancu na lepší život ako najlepšie vie.