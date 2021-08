WHO sa chystá otestovať tri liečivá: Môžu výrazne pomôcť pacientom s koronavírusom

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že čoskoro spustí medzinárodné testovanie troch liečiv, ktoré by mohli potenciálne zlepšiť stav pacientov hospitalizovaných v dôsledku ochorenia COVID-19.

Informovala o tom agentúra AFP. Ide o liečivá s účinnými látkami artesunát, imatinib a infliximab. Prvé z nich sa používa na liečbu malárie, druhé pri určitých typoch rakoviny a tretí užívajú ľudia trpiaci ochoreniami imunitného systému, akými sú napríklad Crohnova choroba či reumatoidná artritída. Testovať ich budú vo viac ako 600 nemocniciach v 52 krajinách sveta. Liečivá, ktoré na testovanie poskytli ich výrobcovia, boli už rozoslané do nemocníc, ktoré sa zapoja do klinických štúdií.

"Nájdenie účinnejších a prístupnejších liečiv pre pacientov s COVID-19 je stále veľmi naliehavou otázkou," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tlačovej konferencii. "Máme už mnoho nástrojov na zabránenie (ochoreniu) COVID-19, na testovanie a liečbu vrátane kyslíka, dexametazónu a blokátorov IL-6. Potrebujeme toho ale viac, a to pre pacientov vo všetkých častiach klinického spektra - od mierne až po závažné (prípady) ochorenia," dodal šéf WHO.

Tri spomenuté liečivá vybral nezávislý panel odborníkov na základe pravdepodobnosti toho, do akej miery by mohli zamedziť úmrtiam hospitalizovaných pacientov s covidom, poznamenala agentúra AP. WHO predtým dospela k záveru, že liečivá remdesivir a hydroxychlorochín zdravotný stav pacientov s covidom zlepšiť nepomohli.