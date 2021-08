Sobáš v svadobnej šou im prekazil covid: Muž vypátral svoju vyvolenú za pomoci odborníkov, pozrite sa, ako skončili!

Pár sa mal prvýkrát vidieť až na vlastnej svadbe, ako to však býva zvykom, osud to nakoniec zariadil celkom inak.

Ako uvádza denník Daily Mail, dvojica Ally Acklan a Paul Todd si mali svoje áno povedať priamo pred televíznymi obrazovkami, ale pre aktuálnu pandemickú situáciu sa britská verzia relácie Svadba na prvý pohľad neuskutočnila. V šou vyberajú odborníci páry, ktoré podľa nich môžu mať veľkú šancu zostať spolu, preto bol Paul napriek zrušeniu sobáša zvedavý, akú vyvolenú mu chceli prideliť. 33-ročný muž sa spojil s producentmi, od ktorých získal bližšie informácie o Ally.

Dvojici sa nakoniec podarilo navzájom skontaktovať a okamžite si sadli. „Hneď, ako sme sa na seba pozreli na Skype a začali sme hovoriť, vedeli sme, prečo nás spojili. Bolo to zrejmé,“ povedala Ally. „Paul a ja sme boli stvorení jeden pre druhého. Niet pochýb o tom, že to tím zvládol,“ dodala. O viac ako rok sa zaľúbená dvojica zasnúbila, no najväčším prekvapením bolo oznámenie, že sa stali rodičmi krásnej dcérky Penelope.

Ally však mala veľmi traumatický pôrod, kedy lekári bojovali o jej život. „Netušil som, čo sa deje. Jediné, čo som vedel, bolo, že niečo nie je v poriadku. Bol som naozaj znepokojený. Myslel som na to, že sa nemôžem vyrovnať s tým, že budem na dieťa sám. Nechcel som stratiť lásku môjho života," opísal svoje pocity Paul. Našťastie sa nakoniec lekárom podarilo zachrániť dieťatko aj samotnú Ally, ktorá sa teraz aj spolu s Paulom teší z ich malého pokladu.

„Niekedy premýšľam nad tým, že minulý rok a takomto čase som prechádzala výberom Svadba na prvý pohľad a teraz som tu spolu s mojou milovanou polovičkou a dieťatkom na ceste. Je to veľa zmien za menej ako rok, ale bolo to veľmi jednoduché a prirodzené,“ uviedla Ally ešte pred narodením ich dcérky.