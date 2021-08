Slonia výprava dlhá 500 km napáchala v Číne škody za 1 180 000 €: Rabovali smetiaky a pili alkohol!

Zrejme sa cítia ako hviezdy vlastného filmu! Skupina 14 slonov sa vybrala na dobrodružnú cestu dlhú takmer 500 km naprieč Čínou. Po 17 mesiacoch však stádo nečakane zaradilo spiatočku.

Rebeli s chobotmi. Stádo migrujúcich slonov ázijských z neznámych príčin započalo svoju cestu vlani 15. marca. Vyrazili z chránenej rezervácie na juhu Číny v hornatej provincii Jün-nan, susediacou so štátmi Laos a Mjanmarsko. Slony si za svoj cieľ zrejme stanovili sever krajiny, kam tvrdohlavo cestovali dlhých sedemnásť mesiacov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Za ten čas zažili dobrodružstvá, o akých možno mnohí tajne snívajú. Títo rebeli totiž nebrázdili iba diaľnice, ale cestu si skracovali aj naprieč centrami miest a súkromnými pozemkami ich obyvateľov. V prípade hladu rabovali smetiaky, a dokonca pili alkohol. Po následnej opici sa vynašli a rozbili niekoľko garážových brán, aby sa tak dostali ku skrytým vodovodným kohútikom.

Celkovo napáchali škody za 1,18 milióna eur, pričom kvôli nim museli evakuovať 150-tisíc ľudí, ktorí by im inak ostali v ceste. A to všetko len preto, aby sa nakoniec slony po prejdení necelých 500 kilometrov rozhodli vrátiť späť na juh. Cez víkend prešli cez most popri meste Ju-si, čo značí, že sú na dobrej ceste trafiť domov. Ostáva im už len 190 kilometrov.

Slonia púť