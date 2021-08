Mrazivý odkaz Márii Kukučovej 7 rokov po vražde milionára: Nezaslúžiš si žiť!

Ani po rokoch jej neodpustila. Rachel Bushová stratila pre ohavný čin Slovenky Márie Kukučovej milovaného brata a jej neter otca, ktorý bol pre ňu všetkým.

Ako píše denník Daily Mail, britského milionára Andyho Busha († 48) zabila ešte v roku 2014 Mária Kukučová, s ktorou sa pol roka pred týmto chladnokrvným činom rozišiel. Slovenka milionára zavraždila v jeho luxusnom dome na pobreží Costa del Sol v Španielsku preto, lebo chorobne žiarlila na jeho novú priateľku, ktorú prvýkrát stretla práve v deň jeho vraždy. Bushova sestra Rachel nedávno uviedla, že vrahyňa zo Slovenska si nezaslúži žiť a je jej ľúto, že sa tento zločin nestal v krajine, kde by ju za to postihol spravodlivý trest smrti.

„Stratila som brata, ktorý bol mojím najlepším priateľom. Nezničila len svoj život a život svojej rodiny, navždy zmenila naše životy. Je škoda, že to nebolo v Amerike, v štáte, kde keď niekomu zoberiete život, tak zoberú život vám, pretože vďaka tomu by som mala pocit, že je to riadna spravodlivosť. V mojich očiach si nezaslúži žiť,“ uviedla sestra zosnulého milionára, ktorá dodala, že najviac trpí pre túto stratu jej neter.

Dcéra Andyho Busha Ellie podľa jej slov často myslí na otca a na fakt, že ju nikdy nebude môcť odprevadiť k oltáru. Rachel uviedla, že Kukučová bola od začiatku posadnutá bohatstvom jej brata a dokonca ho pred ňou aj varovala.prezradila.

Vtedy 26-ročná Kukučová čakala na svojho expriateľa priamo v jeho posteli aj s revolverom, ktorým ho trikrát strelila do hlavy. Bushova snúbenica Maria Korotaeva sa v ten večer stihla skryť v aute, no má strach, čoho bude Kukučová schopná, keď ju pustia z väzenia. „Teraz sa obávam, že keď sa dostane von, môže ma nájsť. Bohvie, čo si myslí, čo má v hlave,“ uviedla Ruska. Slovenka vtedy utiekla spať do rodnej krajiny, ale nakoniec ju aj tak odsúdili za vraždu v Španielsku na 15 rokov. Súd jej neskôr trest znížil na 13 rokov a deväť mesiacov.