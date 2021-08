Koronavírus opäť naberá na sile: V tejto krajine ho šíria mladí ľudia a vracajúci sa cestujúci

Za šírením pandémie koronavírusu v Bruseli stoja najmä mladí ľudia a cestujúci, ktorí sa vracajú z dovolenkových destinácií.

Uviedol to v stredu denník The Brussels Times s odvolaním sa na šéfku Bruselskej zdravotnej inšpekcie Inge Nevenovú. Miera pozitivity v Bruseli sa v posledných dňoch zvýšila na 4,7 percenta v porovnaní s 3,2 percenta spred dvoch týždňov a incidencia (potvrdené prípady nákazy na 100.000 obyvateľov počas 14 dní) sa za dva týždne viac ako zdvojnásobila

Bruselské nemocnice zaznamenali tiež nárast počtu hospitalizácií a v priemere evidujú tri úmrtia na COVID-19 denne. Nevenová počas tlačovej konferencie o epidemiologickej situácii v Bruseli upozornila, že v poslednom období je väčšina infekcií zachytená vo vekovej skupine od 20 do 29 rokov, nasledujú tridsiatnici a potom deti a mladiství vo veku od 10 do 19 rokov. "Najväčší nárast prípadov sme zaznamenali v najmladšej vekovej skupine od 0 do 9 rokov, pričom pozitívne prípady sa za posledný týždeň strojnásobili," opísala situáciu.

Podľa jej slov je "kritická časť" mestskej populácie už zaočkovaná. Plne zaočkovaných je viac ako 80 percent osôb vo veku nad 65 rokov, vyše 70 percent osôb vo veku 45 — 64 rokov, viac ako 50 percent osôb vo veku 25 – 34 rokov a iba niečo vyše 35 percent osôb vo veku 18 – 24 rokov.

Nevenová opakovane zdôrazňuje dôležitosť očkovania mladých ľudí, aby sa dosiahla kolektívna imunita na úrovni 70 percent plne zaočkovaných obyvateľov. Bruselské úrady sa rôznymi kampaňami pokúšajú povzbudiť mladých ľudí, aby sa dali zaočkovať. Využívajú sociálne siete, plagáty, kampane na úrovni mestských štvrtí, ale aj očkovacie autobusy umiestnené na strategických miestach a vo štvrtiach s najnižšou mierou zaočkovania. Úrady v tomto smere spolupracujú aj s lokálnymi náboženskými lídrami a influencermi, aby presvedčili váhavých ľudí.