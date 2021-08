Z tohto videa behá mráz po chrbte! Útočníčka strelila do hlavy žene uprostred newyorskej ulice

Incident, pri ktorom prišla o život Delia Johnson, sa stal ešte v stredu 4. augusta v New Yorku. Útočníčka uprostred zaľudnenej ulice strelila ženu do hlavy. Pred pokojným nasadnutím do auta už ležiacu Deliu postrelila ešte niekoľkokrát. Príbuzní obete vrahyňu opísali ako „rodinnú priateľku“. Matka 17-ročného dievčaťa zraneniam podľahla, za mŕtvu bola vyhlásená v blízkej nemocnici.