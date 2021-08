Neuveriteľná trauma po premene sympatickej mamičky: Peklo po zväčšení pier

Kerry Parry (43) sa chcela potešiť po ťažkom období, keďže ju trápili zdravotné problémy člena rodiny. Netušila, že sama bude čoskoro čeliť svojim.

V salóne blízko jej domu v britskom Doncasteri podstúpila zväčšenie pier kyselinou hyalurónovou. Výplň o objeme 0,4 mililitra, ktorá jej bola vpichnutá do hornej pery, však Kerry zablokovala cievu, čo vyvolalo alergickú reakciu. V salóne jej rýchlo pichli látku na rozpustenie výplne, inak by jej tkanivo začalo odumierať. ,,Výplne mi aplikovala plne kvalifikovaná sestra, tak som jej verila, že vie, čo robí. Skončila som so zablokovanou cievou. Dala mi injekciu na rozpustenie výplne, ale moja tvár opuchla a pery sa zväčšili trojnásobne,“ opisuje chvíle hrôzy.

,,Do dvoch minút som vyzerala na nepoznanie, takže som hneď vedela, že je zle,“ povedala žena, ktorej manažérka salóna následne dala do stehna adrenalínovú injekciu. ,,Pichli do mňa všetko možné a kým som sa spamätala, bola som v sanitke na ceste do nemocnice, s kyslíkovou maskou na tvári. Myslela som si, že zomriem,“ cituje Kerry portál Mirror. Zo strachu o život dostala panický záchvat a mala problém sa nadýchnuť. ,,Bola som taká vydesená, že zomriem, že som vravela záchranárom: ,Mám deti, chcem ich ešte vidieť´,“ priznáva.

Kaderníčka Karry chce varovať ostatných pred výplňami pier. ,,Vidíte to všade a myslíte si, že je to bezpečné. Ale robila som si potom prieskum a vysvitlo, že takéto zablokovanie cievy v skutočnosti nie je nič zriedkavé. Nikdy neviete, čo sa stane, a či nedostanete alergickú reakciu na nejakú z chemikálií. Už si pery rozhodne zväčšiť nedám. Budem si ich obkresľovať linkou a starnúť s gráciou,“ odkázala dvojnásobná mama.