Pohroma v kuchyni! Žena si myslela, že kúpila plech: Zistíte, čo dala do rúry naozaj, budete sa chytať za hlavu

Pečenie skončilo katastrofou! Mladej žene ostali oči pre plač a hodiny musela drhnúť rúru.

Tiana odchádzala z obchodu švédskeho nábytkárskeho giganta vo Warringtone nesmierne spokojná. Bola presvedčená, že za libru kúpila plech na pečenie. Hneď ako sa vrátila domov, išla si upiecť niečo dobré pod zub na svojom novom "plechu". Ani zďaleka to nedopadlo podľa jej predstáv.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dvadsaťštyriročná žena položila na "plech" osem zemiakových placiek a šupla ich do rúry. Namiesto toho, aby ju potešila vôňa čerstvo upečeného jedla, zacítila hnusný zápach horiaceho plastu. Ukázalo sa, že Tiana si nekúpila plech na pečenie, ale plastový servírovací podnos. Keď sa pozrela do rúry, naskytol sa jej hrozivý pohľad. Podnos sa celý roztiekol. "Cítila som, že niečo horí. Otvorili sme rúru, z ktorej sa vyvalil čierny dym, a uvideli obrovskú mláku roztaveného plastu," cituje jej slová portál Mirror. Tiana si pohromu odfotila. Na zábere je vidieť, že prišla o jedlo, podnos a ostala jej len extrémne špinavá rúra, ktorú drhla dve hodiny.

Plná hnevu napísala na facebookovú stránku obchodu, kde im poďakovala, že ich "servírovacie podnosy vyzerajú ako plechy na pečenie". Príspevok sa však obrátil proti Tiane. Ľudia si z nej okamžite začali uťahovať. "Niektoré komentáre boli drsné, no keď som to zverejnila, očakávala som to. Nevadilo mi urobiť si zo seba srandu, takže som sa aj zasmiala," priznala Tiana. Vysvitlo, že mladá žena nebola jediná, ktorej sa rovnaká chyba podarilo. V recenziách sa objavili ešte dva rovnaké prípady.

Tiana uznáva, že mala "blond chvíľku" a bola to jej chyba, no myslí si, že gigant by mal zmeniť farbu podnosu nech sa už nikto nezmýli. "Nevyzeral ako z plastu, ani na dotyk sa taký nezdal. Bol oveľa ľahší, no myslela som si, že pretože je menší a stál len libru," dodala. Švédsky nábytkársky obchod sa Tiane na sociálnej sieti ospravedlnil za spôsobené nepríjemnosti.