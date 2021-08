Úžasný úspech vedcov: Roky Parkinsonovej choroby dokáže zvrátiť gél

Austrálski vedci vyvinuli hydrogél, ktorý by mohol poslúžiť pri jednorazovom zákroku u chorých s Parkinsonovou chorobou a možno aj u osôb s ďalšími neurologickými ochoreniami.

Gél, ktorý sa skladá z aminokyselín, môžu zdravotníci vpraviť do mozgu pacienta a látka potom pomôže s nápravou poškodenia. Agentúre Reuters to povedal jeden z členov vedeckého tímu. Ak sa s hydrogélom zatrasie, premení sa v tekutinu, čo uľahčí jeho aplikácii do mozgu cez malú kapiláru. Potom sa vráti do pevnejšie formy, vyplní nepravidelne tvarované dutiny a pomôže bezpečne dopraviť náhradné kmeňové bunky do poškodených častí mozgu, opísala agentúra.

"Skutočným prelomom je to, že je to jednorazový zásah," uviedol profesor David Nisbet z Austrálskej národnej univerzity. "Pacient by prišiel do nemocnice s Parkinsonovou chorobou a potreboval by iba tento jediný zákrok k potenciálnemu zmierneniu mnohých symptómov na niekoľko rokov dopredu," dodal. Vedci hydrogél testovali zatiaľ na zvieratách, pričom účinným v boji proti pohybovým poruchám u Parkinsonovej choroby sa ukázal byť u potkanov. Nisbet preto dúfa, že v nasledujúcich piatich rokoch začnú klinické testy u ľudí.

Látka, na ktorej vývoji pracujú spoločne výskumníci z Austrálskej národnej univerzity a Floreyho inštitútu, je podľa Nisbet relatívne lacná a mohla by byť v budúcnosti pomerne ľahko masovo vyrábaná. Parkinsonova choroba je ochorenie mozgu, ktoré spôsobuje trasenie a ťažkosti s chôdzou, rovnováhou a koordináciou. Časom sa zhoršuje a zatiaľ na ňu neexistuje liečba. Na svete žije odhadom desať miliónov ľudí s Parkinsonovou chorobou. Zdravotníci by hydrogél v budúcnosti mohli použiť aj pacientom, ktorí trpia inými neurologickými ťažkosťami, napríklad mŕtvicou, podotkol Reuters.