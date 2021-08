Blondínka hodila do Googlu meno svojho frajera: Zistenie ako z najhoršieho sna

Priscilla z amerického Washingtonu tvorila s priateľom pár 18 mesiacov, až kým neodhalila, že skrýva obrovské tajomstvo.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Mladík jej na začiatku povedal, že nemá Facebook, Twitter ani Instagram, takže si ho na sociálnych sieťach nikdy nemohla „preklepnúť“. Teraz šli spolu na výlet a frajer Priscille povedal, že stratil telefón. Cestovali rôznymi lietadlami a on sľúbil, že sa jej ozve, hneď ako sa dostane k nejakému mobilu. To sa však nestalo.

Priscillu napadlo, že hodí meno svojho priateľa do Googlu. ,,Najprv mi to našlo normálne veci, staré futbalové výsledky... Potom som narazila na registráciu bábätka v neďalekom meste,“ porozprávala Priscilla na TikToku. Prišlo jej to podozrivé, hlavne preto, že jej frajer má veľmi neobvyklé meno.

,,Len tak som v piatok večer googlila priateľovo meno... A našla som registráciu bábätka z januára. Ukázalo sa, že bábätko má 6 mesiacov,“ odhalila. Blondína pátrala ďalej a našla meno matky dieťaťa a jej profil na Instagrame. Tam zdieľala rodinnú fotku. ,,Bol tam a držal bábätko. Vyzeralo na 1000% ako on,“ hovorí Priscilla.

Rozhodla sa matku dieťaťa kontaktovať a nasledovalo stretnutie. Mladé ženy zistili, že muž s nimi chodil v rovnakom čase, pričom jednu z nich priviedol do druhého stavu. Priscilla chcela dnes už bývalého frajera konfrontovať, ale neúspešne. ,,Všetko sa deje pre nejaký dôvod. Radšej to zistiť skôr, ktovie, ako dlho by to takto ťahal,“ zamyslela sa kráska.