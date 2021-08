Emotívne zábery z požiarmi sužovaného Grécka: Takto vítali slovenských hasičov

Pomoc potrebujú ako soľ, a prišla aj spod Tatier.

Slovensko do Grécka vyslalo pozemné hasičské jednotky. Ako informoval v minister vnútra Roman Mikulec, zmobilizovali sa do 24 hodín a v nedeľu vyrazili z Bratislavy. 75 statočných hasičov s 30 kusmi techniky sa pripojí ku kolegom, ktorí do krajiny už prišli z Česka, Cypru, Francúzska, a Rumunska. Ďalšie štáty poslali leteckú pomoc.

Video z prístavného mesta Neos Pirgos zverejnil na Facebooku Kostas Makrhs. Zachytáva príchod slovenských hasičov, miestni ich vítali potleskom, ozval sa aj výkrik ,,Bravo!". Niektorí vodiči hasičských áut na pozdrav ľuďom zatrúbili alebo zapli majáky. ,,Posila prišla. Dobrá práca, chlapci. Veľa síl!" tešil sa na sociálnej sieti Kostas.