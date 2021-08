Nechutné! Žena počas boja s covidom brala liek: Vyvolal odporný vedľajší účinok

Žena tvrdí, že jej pery sčerneli a zožltli po tom, čo lieky na akné vyvolali raritný vedľajší účinok, keď bojovala s covidom.

Ako píše The Sun, na TikToku zverejnila video, v ktorom hovorí, že jej liečba môže mať za dôsledok suchú, šupinatú pokožku. To covid ešte zhoršil. Žena z USA uviedla, že obsahuje vysokú dávku vitamínu A, ktorá zatvára kožné mazové žľazy. Tieto žľazy sú spojené so vznikom závažného akné, ak sa upchajú.

Používateľka Avera ukázala svetu svoje čierne opuchnuté pery. Vysvetlila, že suché a popraskané ústa mala už kvôli jej liekom, no keď sa nakazila koronavírusom, vytvorili sa jej žlté pľuzgiere a hrubá koža na perách. Lekári jej diagnostikovali impetigo – kožnú infekciu spôsobenú baktériou streptokoka, ktorá sa rapídne zhoršila. Jej pery sčerneli. Po návšteve nemocnice vysvetlila, čo sa jej stalo. Povedala, že sa tomu hovorí mukormykóza a stalo sa jej to, pretože mala na perách praskliny. „Je to covid, ktorý sa prejavil v mojich ústach kvôli popraskaným perám, takže buďte opatrní, pretože je to nechutné,“ povedala. Dodala, že keď druhýkrát ochorela na covid (delta variant) dostala streptokoka, infekciu dutín, zápal ucha – doslova celé to pracovalo spolu. Priznala sa, že to bolo hrozné a mala pocit, že umierala.

Avera si potom všimla, že jej pery sa začínajú meniť. Svojím sledovateľnom prezradila, že vedľajšie účinky lieku proti akné v kombinácii s covidom viedli k zriedkavej plesňovej infekcii. Tá môže postihovať dutiny, mozog a pľúca spolu s ostatnými orgánmi. Pokiaľ nie je liečená, môže byť smrteľná. Avera bola neskôr ošetrená v nemocnici a vyzerala, že je v dobrej nálade.

Tento prípad nie je ojedinelý. Začiatkom roka došlo v Indii k mnohým podobným prípadom, ktoré vyvolal variant delta. Tento raritný stav je spôsobený plesňami známymi ako mucromycetes, ktoré môžu ľudí s oslabeným imunitným systémom aj zabiť. Keď sú spóry, ktoré sa prirodzene vyskytujú v životnom prostredí, vdýchnuté, napadnú pľúca a dutiny. Potom sa rozšíria do tváre a mozgu. Spôsobujú rozmazané alebo dvojité videnie, bolesť hrudníka a dýchacie ťažkosti. Predpokladá sa, že v Indii to prepuklo kvôli nedostatku liekov. V máji túto chorobu India vyhlásila za epidémiu po tom, čo sa prejavila najmenej u 11-tisíc pacientov po uzdravení z covidu. Toto číslo je teraz na hranici 28-tisíc, pričom na to zomreli stovky ľudí.