Američan si pomýlil priateľkin menštruačný kalíšok: Odpadnete, na čo ho použil!

Spolunažívanie partnerov niekedy prináša skutočne vtipné momenty. O jeden takýto moment sa podelil aj chlapík z Denveru, ktorý na sociálnej sieti TikTok nahral video, ktoré sa okamžite stalo hitom internetu.

Na ňom, informuje portál ladbible.com. „Vysvetlite mi niekto, na čo to je,“ znie názov príspevku, na ktorý reagovalo množstvo fanúšikov., potom sa sám seba pýta, prečo má táto vec „chvost“.

O sekundu na to prichádza s novou myšlienkou. „Počkať, myslím, že viem, na čo to je. Je to štamperlík? Má perfektnú veľkosť,“ zahlási vo videu a následne do seba z kalíška kopne jedného frťana. Na konci sa obracia s prosbou o radu na ženské pokolenie. „Dámy, prosím, pomôžte mi a povedzte mi v komentároch, na čo sa to používa. Myslím, že je to štamperlík, ale myslím, že sa mýlim.“

A skutočne sa mýlil, čo mu hneď odkázalo množstvo fanúšikov. „Ako mám mužovi povedať, že sa hral s menštruačným kalíškom a pred chvíľou z neho dokonca pil?,“ napísal jeden a ďalší pridal: „Neviem spočítať, koľkokrát som zvrieskol na telefón NIE pri pozeraní tohto videa.“ Iní si z jeho nevedomosti robili srandu. „Je to panák pre Draculu,“ či „Muži, mali by ste sa vyhýbať ženským veciam. Môžete sa zraniť.“

Klip si už stihlo pozrieť viac ako 30 miliónov užívateľov, pričom muž z videa všetkých ubezpečil, že od teraz si už navždy zapamätá, na čo táto vecička slúži.