Mamička varuje ostatné matky: Ak dieťa neprestáva plakať, skontrolujte toto!

Keď dieťa neprestáva plakať, prvé otázky, ktoré rodičovi napadnú sú: Kedy naposledy jedlo? Nie je len unavené? Má čistú plienku?

Ako píše The Sun, ak aj po skontrolovaní všetkých týchto vecí dieťa stále neutícha, záchranárka Nikki radí rodičom, aby skontrolovali svojmu dieťaťu prsty na nohách a rukách. Matka zverejnila na svojom Instagrame, ktorý sleduje 140-tisíc ľudí, príspevok o tom, aké nebezpečné môžu byť vlasy. Nepríjemnosť, ktorej sa dá ľahko predísť, sa stane veľmi jednoducho. Stačí, keď sa pár vlasov zachytí o časť tela, a tak prerušia prítok krvi. V horších prípadoch sa môže situácia vyhrotiť natoľko, že je potrebný zákrok chirurga.

V Instagramovom príspevku, ktorý videlo už viac ako 117-tisíc používateľov, Nikki apeluje na rodičov, aby pri neutíchajúcom plači dieťa vyzliekli a skontrolovali, či na prstoch alebo inej časti tela, nemá omotané vlasy. Dodáva, že vlasy sa môžu okolo malých častí tela omotať a prerušiť prívod krvi, čo následne spôsobí obrovskú bolesť a môže viesť až k dlhodobému poškodeniu. Nikki neodporúča vlasy odstrihnúť nožnicami, ale použiť krém na odstránenie chĺpkov, ktorý by mal vlasy rozpustiť. Upozorňuje, že krém treba nanášať iba v prípade, že koža nie je pretrhnutá. Do 10 minút od natretia by sa mali omotané vlasy začať uvoľňovať a dokonca môžu začať meniť farbu. Za predpokladu, že tento trik nefunguje, deti treba okamžite zobrať na pohotovosť, odporúča záchranárka.

Keďže čerstvé mamičky môže postihovať vypadávanie vlasov, je dôležité, aby svoje deti pravidelne kontrolovali a predišli tak starostiam. Doktor Donald McGregor varuje, že vlasy sa môžu ľahko omotať okolo prstov na rukách či nohách, ale dokonca aj okolo penisu dieťaťa. Pokiaľ neexistuje iná zjavná príčina prečo dieťa plače, mladým lekárom odporúča, aby skontrolovali práve tieto miesta. Lekár povedal, že mamičkám sa po istej dobe po pôrode hormóny ustália, a tak im vlasy prestanú vypadávať. Aj on apeluje na rodičov, aby svojim deťom kontrolovali prsty na rukách a nohách, pokiaľ neprestávajú plakať.