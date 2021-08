Chufevov slnečný koráb: Pozrite sa na najväčší a najstarší zachovaný drevený artefakt v histórii ľudstva

Posledná cesta lode duchov! Tak opisujú zahraničné médiá prepravu pohrebného člna faraóna Chufeva známeho aj ako Cheops.

Loď starú 4600 rokov previezli od Veľkej pyramídy v Gize do nového múzea v Káhire. Plavidlo známe ako slnečný čln malo faraóna po smrti prepraviť do záhrobia. Loď s dĺžkou 43 metrov a hmotnosťou 20 ton zahrabali do piesku vedľa jeho pyramídy. V roku 1954 ju objavili pri južnom nároží obrovskej kamennej hrobky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po renovácii bol Chufevov pohrebný koráb desaťročia vystavovaný v špeciálnej budove neďaleko miesta nálezu. Krajina však v snahe oživiť turizmus buduje veľké Národné múzeum egyptskej civilizácie v Káhire. Bude v ňom až 100 000 exponátov. V apríli tam previezli múmie 22 faraónov. Prevoz vtedy vysielala televízia v priamom prenose a rovnako tomu bolo aj teraz.

Slnečný čln naložili na špeciálne diaľkovo ovládané vozidlo, ktoré objednali z Belgicka. Trasu dlhú 7,5 km absolvovalo za 10 hodín. Celú akciu malo na starosti egyptské múzeum starožitností. Podľa neho je Chufevovo pohrebné plavidlo najstarším a najväčším zachovaným dreveným artefaktom v histórii ľudstva.

Chufev

Je známy aj ako Chufu alebo Cheops (po grécky).

Bol druhým faraónom štvrtej dynastie.

Zomrel v roku 2566 pred Kristom.

Jeho pyramída je najväčšia z troch pyramíd v Gíze.

Jeho podobizeň sa zachovala len na jednej vzácnej malej soške.

Slnečný čln

Označenie pre pohrebnú loď.

Mal prepraviť faraóna na druhý svet.

Našli ho v roku 1954 v Gíze pri Chufevovej pyramíde.

Je vyrobený z cédrového dreva z územia Libanonu.