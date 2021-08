Tak toto musí byť láska! Šialené, čo tento muž dovolí, aby na ňom praktizovala jeho polovička

Páni, dovolili by ste toto svojej drahej? Vzťahy si vyžadujú okrem iného aj spoluprácu a podporu. Svoje o tom vie aj táto dvojica, neuveriteľné, čo robia vo voľnom čase.

Ako uvádza portál Daily Star, Naomi Marie si potrebovala na niekom trénovať svoje zručnosti v robení gélových nechtov. Ak by vám napadlo, že svoje nechty jej na experimentovanie ponúknu kamošky, ste na omyle. Ponúkol sa totiž jej vlastný manžel Xavier. Len sa na to pozrite!

Dvojica dokázala, že sú tu jeden pre druhého a vďaka ich nezvyčajnej spolupráci sa na internete stali doslova virálni. „Veľmi ma podporuje. Vie, že nemám veľa ľudí, na ktorých by som mohla cvičiť, a tak ma nechal cvičiť na ňom,“ pochválila sa Naomi Marie.