Má 68 a za svoje služby si pýta ťažké prachy: Sexy Vanessa pobláznila tisíce ľudí

Mesačne zhrabne obrovské prachy! 68-ročná modelka a hviezda pre dospelých si na stránke OnlyFans vybudovala poriadne veľkú fanúšikovskú základňu. Kariéru ukončiť ešte neplánuje.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako uvádza portál LADbible, Cristina Molina, ktorá si hovorí „Sexy Vanessa“ je veľmi žiadaná a za jej služby si fanúšikovia zaplatia pekné sumičky. Za 10-minútový videohovor si účtuje 100 libier (117 eur), 90 libier (106 eur) stojí sex rozhovor po telefóne a 45 libier (53 eur) jej fanúšikovia vysolia za písanie so Sexy Vanessou. Napriek tomu sa jej zákazky len tak hrnú.

Cristina, ktorá sa narodila v Buenos Aires v Argentíne, ale teraz žije v USA, hovorí, že jej úspech spočíva v mladistvom vzhľade a tvrdí, že okrem zväčšovania prsníkov nebola na žiadnom inom zákroku. „Som nestarnúca, ale nie je ľahké takto vyzerať. Cvičím každý deň, dávam si veľa vitamínov a pijem veľa vody. Spím osem hodín denne a nikdy nefajčím, nepijem tvrdý alkohol ani neberiem drogy. Pijem však víno,“ vysvetlila Cristina. Chirurg sa oženil s prekrásnou misskou, nasledovala studená sprcha: Zistil, čo potajme robí, chce okamžite rozvod!

Po 19 rokoch v odbore sa Cristina rozhodla vytvoriť si účet na OnlyFans, aby mohla mať pod kontrolou obsah, ktorý zverejní. „Nerada chodím na scénu, kde ma prekvapí niekto, koho nemám rada. Keď starnem, som čoraz vyberavejšia. Pracujem s mužmi aj so ženami, ale väčšinou pracujem s mladšími ľuďmi. Vo svojich videách obvykle hrám nevlastnú matku alebo učiteľku, takže vždy potrebujem mladý talent. To sú veci, ktoré sa najviac predávajú. Je to v móde,“ vysvetlila pornohviezda. Masturbácia sa mu mohla stať osudnou: Muž po vyvrcholení takmer zomrel, v nemocnici strávil 2 týždne „Peniaze idú hore a dole, ale každý mesiac zarobím okolo 10 000 až 15 000 dolárov (8 500 až 12 700 eur). Zarábam dobré peniaze, ale krásou môjho podnikania je to, že môžem pracovať, kedykoľvek chcem. Robím tri až päť hodín denne. Je to veľmi flexibilné. Tento životný štýl by som odporučila každému,“ povedala Sexy Vanessa, ktorá navrhla párom, aby svoje milovanie nakrútili, zverejnili ho a tým si trochu privyrobili.

Aj napriek tomu, že má 68 rokov, ukončiť kariéru rozhodne neplánuje. „Bavím sa, dobre zarábam a dobre vyzerám. Prečo by som mala teraz odísť do dôchodku?“ povedala Cristina a dodala, že by chcela v kariére pokračovať ešte minimálne 10 rokov.