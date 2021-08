Playboy modelky prezradili, ako sa vykrútiť zo zlého rande: Ultimátny trik

V súčasnosti, keď sú opatrenia menej prísne, môžeme raz a zas naskočiť do kolotoča randenia.

Ako píše LadBible, aj keď všetci dúfame, že naše milostné životy budú prekypovať vzrušením a dobrými konverzáciami, väčšina z nás narazí na jedného alebo dvoch čudákov. Ak by ste niekedy potrebovali uniknúť zo zlého rande, skupina playboy modeliek sa podelila o svoju univerzálnu výhovorku, ktorá vám zachráni kožu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ju Isen, Vanusa Freitas and Luana Sandien majú skúsenosti so zlým rande. Povedali, že výhovorka v zmysle nejakej núdzovej situácie, ktorá zahŕňa kamaráta je spoľahlivý spôsob, ako rýchlo utiecť.

Ju povedala, že počas prvého rande jej vždy zavolá kamarát. Je to jej únikový plán, pokiaľ je schôdzka zlá. Vymyslí si príbeh a povie, že je to niečo naliehavé a následne odíde. Venusa prezradila, že niečo podobné robí tiež. Vysvetlila, že si vymyslela príbeh o tom, ako sa jej kamarát vymkol a ona je jediná, ktorá má náhradný kľúč. Dodala, že to obvykle robí vtedy, keď si uvedomí, že žiadna iskra nepreskočila a že daná schôdzka k ničomu nepovedie.

Luana, ktorá tvrdí, že je „autosexuálna“ (to znamená, že sa páči viac sama sebe než to, že sa jej páčia ostatní, pričom v konečnom dôsledku takíto ľudia uprednostňujú masturbáciu pred stykom) hovorí, že situáciu ešte trocha okorení. To znamená, že miesto toho, aby povedala niečo v zmysle, že jej spolubývajúca sa vymkla, radšej povie, že jej kamarátka sa cíti veľmi zle a musí ísť za ňou do nemocnice.

Môže sa to zdať ako pohrávanie sa s osudom, avšak vo vojne a v láske je všetko dovolené. Luana dodala, že používanie kamarátov ako výhovorky je univerzálnym trikom, ako utiecť zo zlého rande. Povedala, že raz v taxíku stretla muža a dohodli si rande. Problémom bolo, že na sebe nemala okuliare, a tak ho nevidela dobre. V momente, keď ho uvidela, tak si uvedomila, že sa jej nepáči. V deň rande si vymyslela príbeh o kamarátke, ktorej prišlo zle kvôli alkoholu a ona ju musela odviesť do nemocnice.

Avšak pokiaľ sa situácia vyvíja dobre, expertka na zoznamovanie tvrdí, že ženy by mali niekedy ísť proti stereotypom – napríklad zaplatiť za svojho partnera. Dodáva, že to však neplatí vždy a partneri, by si mali účet rozdeliť na polovicu. Redaktorka podcastov a vzťahová poradkyňa Jana Hockingová hovorí, že muži by sa mali snažiť ukázať asertivitu a mužnosť tým, že zaplatia za účet na prvom rande.

Vo svojom podcaste Kinda Sorta Dating show prezradila aj výnimku, keď to neplatí. Hovorí, že vždy sa dostane do problémov, keď povie, že muž by mal zaplatiť za prvé rande. Preto sa opravila, a tak si teraz myslí, že pokiaľ žena pozvala muža, účet by si mali rozdeliť. Stále si však nemyslí, že by žena mala platiť celý účet.