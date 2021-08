Francúzskym vinohradníkom hrozí historicky slabá úroda, ktorá by mohla byť o 24 % až 30 % nižšia v porovnaní s minulým rokom, uviedlo francúzske ministerstvo poľnohospodárstva. Dôvodom je aprílový mráz.

To by znamenalo, že úroda by bola ešte horšia v porovnaní s úrodami v rokoch 1991 a 2017, keď ich takisto negatívne poznačil mráz. Podľa aktuálnych predpokladov by mohla dosiahnuť 32,6 milióna až 35,6 milióna hektolitrov, čo by znamenalo pokles na úroveň z roku 1977.

Aprílový mráz zasiahol všetky francúzske vinárske oblasti, pričom viac sa dotkol skôr kvitnúcich odrôd Chardonnay a Merlot. Následné vlhké počasie podporilo šírenie chorôb viniča.

Mráz takisto negatívne ovplyvnil úrodu marhúľ vo Francúzsku, ukázali údaje ministerstva poľnohospodárstva. Očakáva sa, že bude najslabšia za 42 rokov. Pestovatelia marhúľ však aktuálne za ne dostávajú vyššie ceny ako v minulých rokoch.