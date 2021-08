Spor má svoju dohru: Poľsko zruší kontroverznú disciplinárnu komoru Najvyššieho súdu

Poľsko zruší súčasný formát kontroverznej disciplinárnej komory Najvyššieho súdu. Uviedol to v sobotu líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a vicepremiér Jaroslav Kaczyňski rozhovore pre agentúru PAP.

Poľsko tak vyhovie žiadosti Súdneho dvora EÚ, ktorý v júli rozhodol, že disciplinárne konania voči poľským sudcom sú v rozpore s európskou legislatívou, približuje agentúra AFP.

"Zrušíme disciplinárnu komoru vo formáte, v akom teraz funguje, čím sa odstráni predmet sporu (s EÚ)," uviedol Kaczyňski.

Súdny dvor EÚ 15. júla rozhodol, že disciplinárne konania voči poľským sudcom sú v rozpore s európskou legislatívou a podkopávajú nezávislosť tamojšej justície. Vyzval preto na okamžité pozastavenie činnosti disciplinárnej komory, ktorá je podľa kritikov spolitizovaná, a tiež na zmenu príslušnej legislatívy.

Disciplinárna komora má v súčasnosti právomoc dohliadať na činnosť poľských sudcov, rušiť ich imunitu, znižovať im platy a začať voči nim disciplinárne konania.

Európska komisia zároveň Poľsko varovala, že ak neuvedie do praxe verdikty Súdneho dvora EÚ, hrozia mu finančné sankcie. Varšave dal Brusel v tomto zmysle ultimátum do 16. augusta.Kaczyňski v sobotu tiež povedal, že prvé návrhy avizovaných zmien vo formáte disciplinárnej komory predloží vláda v septembri. Kaczyňski však dodal, že ide o zmeny, ktoré Varšava plánovala, a to bez ohľadu na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, približuje agentúra Reuters. "Neuznávam tieto druhy rozhodnutí, keďže zjavne prekračujú rámec (medzinárodných) zmlúv i súdnej právomoci EÚ," reagoval Kaczyňski na zmienené verdikt Súdneho dvora EÚ.

Šéfka poľského Najvyššieho súdu Malgorzata Manowská už vo štvrtok čiastočne pozastavila činnosť kritizovanej disciplinárnej komory. V dvoch nariadeniach uviedla, že pokým nebudú zavedené legislatívne zmeny alebo dovtedy, kým Súdny dvor EÚ v tejto záležitosti nevydá konečné rozhodnutie, sa komora nebude zaoberať novými prípadmi.