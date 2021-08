Ich megarodina sa opäť rozrástla: Mamička porodila dieťa číslo... Neuveriteľné! Bude ďalšie?

Ich megarodina sa rozrástla o ďalší uzlíček šťastia. 32-ročná mamička Britni priviedla na svet dcérku Rowyn. Privítajte jej dieťa č. 12!

Ako uvádza portál The Sun, teraz už 12-násobná mamička Britni Church sa dostala do hľadáčika médií takmer po celom svete a na sociálnych sieťach ju sledujú davy fanúšikov. Teraz, krátko po narodení svojho 12. dieťatka, šokuje svojich sledovateľov opäť. Vyriekla slová, ktoré nečakal nikto.

Mamička hovorí, že hoci na svoje deti „nemohla byť hrdejšia“, priznáva, že keď ich mala šesť, za svoju veľkú rodinu sa hanbila. „Úprimne povedané, keď som bola slobodnou mamičkou piatich či šiestich detí, nebola som v rozpakoch, ale hanbila som sa. Cítila som sa, že je zlé mať toľko detí. Cítila som, že sa im musím ospravedlniť za to, že ich mám toľko. Ale nevymenila by som ich ani za svet,“ povedala Britni.

12-násobná mamička bojuje aj s nepríjemnými pohľadmi kvôli tomu, že nie všetky jej deti majú rovnakého otca. Aby sa vyhla súdom od cudzích ľudí, radšej to tají. „Teraz som na svoje deti taká hrdá, nie som v rozpakoch a nehanbím sa. Toto dieťa bude milované rovnako ako niekoho prvé dieťa. Všetky moje deti sú chcené a milované,“ povedala zreteľne. Poriadna dráma! Mamička nestihla dôjsť do nemocnice: Sledujte, kde porodila Dvojica plánuje, že bábätko č. 12 bude ich posledným dieťaťom. Mama na plný úväzok a jej manžel Chris minú týždenne na potraviny 230 libier (270 eur), spotrebujú 5 krabíc cereálií, 66 kartónov mlieka a 600 plienok.