Mama siedmich detí si našla lásku života: Nazvali ju pedofilkou, prišla takmer o všetkých!

Láska nepozná žiadne hranice. Žena sa vydala za najlepšieho kamaráta jej syna, detaily ich vzťahu vás poriadne prekvapia.

Ako uvádza portál Daily Mirror, mama Marilyn Buttigieg, ktorá oslávila 60 rokov, si zobrala za manžela takmer o 30 rokov mladšieho Williama Smitha (31). Dvojica sa zoznámila v roku 2006 po tom, ako Williama priviedol k Marilyn domov jej syn.

Marilyn a William si padli do oka a mladík sa rozhodol, že sympatickej žene začne pomáhať okolo domu, vďaka čomu sa mohli stretávať častejšie. Netrvalo dlho a „prirodzene k sebe priťahovali“. Ani nie o tri roky bola svadba! Marilyn a William si povedali svoje „áno“ a dvojica teraz oslavuje 12. výročie svadby.

Ich vzťah s veľkým vekovým rozdielom im však priniesol aj mnoho tvrdých úderov a dvojica priznáva, že práve kvôli tomu prišli o väčšinu priateľov a rodiny. Obaja ale tvrdia, že by to urobili znova. „William a ja sme stále takí zamilovaní. Nikdy nie sme od seba a ak sme, tak si navzájom chýbame. Je to moja spriaznená duša. Za tie roky sme zažili veľa nenávisti a volali ma pedofilkou. Zostali sme verní sebe a svojim pocitom, a to je dôležité,“ povedala o ich vzťahu Marilyn z britského mesta Crawley, ktorá vlastní upratovaciu firmu.

William začal Marilyn pomáhať okolo domu, pretože trpela myalgickou encefalomyelitídou, čo je dlhodobé ochorenie, ktoré okrem iných symptómov spôsobuje extrémnu únavu a bolesť svalov. Ich priateľstvo nakoniec prerástlo do niečoho romantického, ale obaja váhali, či sa pustia do vzťahu.„Nechcela som vziať Williamovi jeho život.Moja rodina nás už predtým súdila. Myslím, že nás to prinútilo, aby sme boli k sebe úprimní,“ vyznala svoje city mama siedmich detí Marilyn.„Chcelo to veľa presviedčania. Skúmala ma, aby sa utvrdila v tom, že som si istý, že toto je to, čo chcem. Bol som si istý na 100%,“ povedal William.William tiež odvtedy stratil kontakt so svojou rodinou. „Za tie roky sme veľa bojovali s nenávisťou. Prišli sme aj o naše rodiny, ale teraz sme rodina my. Ľudia nás týrajú a v minulosti to ovplyvnilo aj moje zamestnanie, ale teraz sa to zlepšuje,“ priznal William. Dvojica sa napriek všetkému ľúbi a sú odhodlaní spoločne prekonať všetky prekážky.