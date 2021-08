Máte zvýšené riziko predčasného úmrtia? 7 činností, ktoré môžu napovedať, že niečo nie je v poriadku!

Máte väčšie riziko, že zomriete predčasne? Lekári tvrdia, že túto skutočnosť by mohli odhaliť vaše každodenné aktivity. Zhodujú sa, že varovné signály sa môžu začať objavovať už 10 rokov pred smrťou.

Výskumu podrobili sedem rôznych činností, podľa ktorých chceli zistiť, či hrozí riziko, že človek zomrie predčasne, informuje portál thesun.co.uk. Patrilo sem napr. nakupovanie, varenie, obliekanie sa či používanie toalety. Ďalšími činnosťami boli rýchlosť chôdze, sila stisku či čas potrebný na postavenie zo stoličky.

Odborníci v lekárskom časopise British Medical Journal uviedli, že zlé motorické funkcie (motorika), ktoré sa zhoršujú od veku 65 rokov, sú spojené so zvýšeným rizikom smrti. Poukázali na to, že dôležitá je prevencia a včasné zachytenie zmien motorických funkcií. „Našim cieľom by nemalo byť len predĺžiť roky života, ale predĺžiť životaschopnosť v každom veku človeku," zhodli sa lekári.

Experti skúmali údaje od 6000 ľudí vo veku medzi 35 až 55 rokov v období rokov 1985-1988 a zamerali sa na vplyv sociálnych, behaviorálnych a biologických faktorov na dlhodobé zdravie. Potom sa upriamili na údaje v období rokov 2007 a 2016 a účastníkom vyhodnotili niekoľko aktivít každodenného života. Úmrtia boli zaznamenané do októbra 2019. Aby boli údaje férové, experti vzali do úvahy ďalšie potenciálne faktory, ako napríklad zdravotné problémy danej osoby.

Zistili, že horšia motorická funkcia je spojená so zvýšeným rizikom úmrtnosti o 22 percent pri rýchlosti chôdze, o 15 percent pri sile stisku a o 14 percent pri čase potrebnom na postavenie zo stoličky. Pokiaľ ide o každodenné činnosti, akými sú varenie či nakupovanie potravín, pri ťažkostiach pri vykonávaní týchto činností sa riziko zvýšilo o 30 percent.

Účastníci výskumu, ktorí zomreli, potrebovali už 10 rokov pred smrťou oveľa dlhší čas na postavenie sa zo stoličky, ako tí, ktorí stále žijú. Sedem rokov pred smrťou tiež uvádzali zhoršené kognitívne schopnosti a štyri roky pred úmrtím hlásili problémy s každodennými aktivitami.

7 znakov (každodenných činností), ktoré napovedia či zomriete predčasne

čas potrebný na postavenie zo stoličky

rýchlosť chôdze

sila stisku

obliekanie sa

používanie toalety

nakupovanie